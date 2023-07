“Ustedes se van a arrepentir”: imitadora de Lady Gaga amenazó al jurado de Yo me llamo por no haberla aceptado (Captura de pantalla de Yo me llamo )

Yo me llamo es uno de los programas de imitación preferidos por los colombianos, la producción realizada por el Canal Caracol, de este concurso se han conocido distintos talentos que han emocionado al jurado conformado por César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales. Sin embargo, ha habido otros participantes que han protagonizado escenas bastante bochornosas, como lo fue el caso de una cantante que quiso imitar a Lady Gaga.

La participante que se subió al escenario a cantar Born This Way, uno de los temas más clásicos de la diva del pop. Sin embargo, aunque la imitadora se llevó el botón verde de Amparo Grisales, quien elogio su estilo y su nivel inglés, no pudo convencer a Escola ni a Pipe Bueno. Pero frente a la negativa de los jurados, la imitadora estalló en una escena bastante dramática.

La concursante incluso dijo que no se iría del escenario sin un ‘sí' como respuesta, no obstante el jurado ya había votado y no aceptaron a la cantante en el programa. Esto llevo a que la participante inclusive se tornara algo agresiva que incluso le dijo a Pipe Bueno y César Escola que se iban a arrepentir.