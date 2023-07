“Me enamoré de un hombre”: Esteban se sintió liberado y nació Esteman

Esteman es uno de los artistas colombianos más conocidos y queridos en el país, no solo por su música, sino por el hombre que está detrás; Esteban, su personalidad, su carisma y su corazón amable.

El cantante abrió su corazón con PUBLIMETRO y reveló como fue ser un niño sensible, gay y artístico, su música, su esposo y el reto de vivir en México buscando un mejor futuro como cantante.

Desde pequeño le gustó la música y a pesar de no recordar una canción que lo marcara en su infancia, sí lo hizo su abuela y siente que lo vivió ayer:

“Tengo el recuerdo de los 3 años cuando bailaba con mi abuela paterna llamada Emma. Las primeras veces que empecé a bailar, ella estuvo muy presente. Existen fotos y videos de reuniones familiares en donde aparezco con pijama y ella sacándome a bailar. Ella fue la primera persona que me habló del baile, nada de aprenderse los pasos, si no de sentir la música, sobre todo cuando se trataba del tango”

Cuando Esteman era solo Esteban, a los 13 años, escribió una obra de teatro, una obra musical creada por él junto a sus primos, y esa es la primera canción que escribe en su vida. Sin embargo, a pesar de que el arte y la música estaba en sus venas, no lo aprovechó, según afirma él. Todos los aspectos de arte, tanto el canto lírico y hasta tocar un instrumento, lo mantuvo en su lado de la vida externa, por lo menos al colegio, porque le daba miedo que los niños de su colegio se dieran cuenta.

Este miedo se derivó del bullying, pues el estereotipo de chicos de la época era el ‘machito’ que peleaba con otros hombres, aspecto con el que él no se sentía para nada identificado:

“Fue un poco duro, lo he hablado con muchos del colegio porque sí viví el tema del bullying justo cuando pasé a bachillerato, sobre todo en la clase de educación física. Yo no era un niño que le gustara seguir al resto de niños, entonces eso incomodaba o les daba rabia a ellos y, segundo, yo era diferente, punto. Era muy amigo de las chicas del curso y no era nada patán, no me gustaba la violencia y eso me costó tener a los manes del curso detrás burlándose de mí. Te vuelves invisible. No tuve una adolescencia marcada porque, básicamente, no la viví” afirmó Esteman.

Pero ese caparazón que creó no fue para toda la vida. Llegando la universidad, Esteban se dio cuenta que estaba hecho para otras cosas. Se salió de estudiar antropología a pesar de uno de los mejores estudiantes de la facultad y decidió que lo suyo era el arte.

Se enamoró y eso le cambió la vida, se acercó a sus papás y les dijo “me enamoré de un hombre”, se sintió liberado y nació Esteman

A diferencia de muchas personas, sus padres lo apoyaron desde un inicio, le abrieron sus brazos y lo acogieron

“Que triste cuando no pasa por algo moral, cuando las personas no lo aceptan por la religión, porque se supone que la religión te da la idea de la importancia de respetar y que triste que sea una excusa para propagar el odio. Cuando nacemos en un país donde la educación viene de novelas y de rezos, es muy triste, el tema parte de ahí. No me gusta hablar de la ignorancia de la gente, pero sí de la desinformación”

Su música creció gracias al esfuerzo de tanto tiempo y de su talento, por supuesto. Fue ‘No Te Metas a Mi Facebook’ la que lo puso en la mira de todo el mundo. Su demo, sin masterizar, llegó a las manos de una famosa emisora en Colombia cuando él ni siquiera sabía que ellos lo tenían, así que cuando se dio cuenta, su canción estaba sonando en Colombia.

“Nadie sabía ni siquiera si era colombiano, entonces tuve un inicio de romper esquemas, pero me costó mucho trabajo darme a entender, que el público en Colombia supiera de donde venía y porque hacía lo que hacía. Pero el reto era no volverse un artista de un solo hit, sino empezar a sacar música. El primer disco fue el que realmente el que me dio a conocer y a que la gente observara mi identidad real”, afirmó el cantante.

Afortunadamente, la vida y la música, sobre todo, trae muchos amigos y hermanos de la vida, en donde no solo se forma una relación de amistad, sino profesional, que pueden explotar a través de las diferentes colaboraciones:

“Yo siento que he sido un artista que ha recibido ayuda de muchas partes, que ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes gigantes, Natalia Lafurcade, en mi segundo disco, Carla Morrison, Bomba Estéreo, Los Ángeles Azules, Miranda, en otros, ha sido increíble”

Su carrera en el arte le ha traído grandes bendiciones, entre esas cosas, su relación con Jorge Caballero, uno de los pilares más importantes de su vida. Su relación empezó en octubre del 2018 y ahora lo llama su esposo:

“Él llegó para cambiarme la vida, él es mi centro, mi compañero, he encontrado una familia en él, un amigo, un compañero de vida. Para mí él representa paz y tranquilidad y mucha admiración, me parece que es un gran actor. Nuestra vida diaria es una recocha, la pasamos muy bien, tenemos una relación linda, no es perfecta ni tampoco quiero que lo sea, pero en estos cinco años que llevamos siendo pareja, a mí me ha cambiado la vida. La música es mi otro esposo, pero no me podría dedicar a esto si no lo tuviera él. Llevamos cuatro meses de casados, pero yo digo que las bases no han cambiado”, afirmó Esteman con sus ojos llenos de brillo.

La decisión de casarse no la tomó por un solo detalle, de hecho, fueron la reunión de cosas pequeñas

“Me di cuenta a los meses de estar con él que me quería casar. Al mes y medio lo invité a Colombia a pasar año nuevo con mi familia, pero realmente me di cuenta por qué realmente hemos construido mucho y a diferencia de mis anteriores relaciones, la tranquilidad que siento con él no la siento con nadie. Hemos pensado en tener una familia, yo cero que Jorge sería un excelente papá, pero somos consientes de lo que significa, porque es dedicarle el resto de tu vida a esa persona y por ahora no lo vemos fácil”

La pareja ahora mismo vive en México, país latinoamericano reconocido por abrirle la puerta a muchos artistas que buscan la escena más grande para dar a conocer su trabajo:

“Por un lado, México es un país que tiene una industria del entretenimiento gigante, no es en vano que esté al lado de Estados Unidos. Desde la época de nuestros abuelos, todo el mundo escuchaba artistas mexicanos y el público de allá apoya mucho la compra de boletas, tienen la tradición de ir a comprar boletas, para conciertos. La gente trabaja muchas veces para comprar boletas, en Colombia, por ejemplo, lo gastan en rumba propia. Sin embargo, creo que eso ha venido cambiando, como que la nueva generación viene con ese chip en la mente con eso. Por otro lado, Ciudad de México es una ciudad en donde llegan artistas de todo el mundo con quienes tienes oportunidad de interactuar todo el tiempo. Por donde yo vivo está el Auditorio Nacional, ocupado todos los días, ya ni siquiera solo los fines de semana. Es impresionante el nivel de movimiento cultural que hay, eso explica por qué me fui para allá, encontré un público que me ha ayudado a crecer”, afirmó Esteman respecto a su vivencia en el país vecino.

¿Qué le falta a Colombia para volverse potencia cultural?

“Colombia por fuera tiene la visión de un país muy fuerte. Colombia puede decir que tiene artistas nacionales conocidos por todo el mundo, el nivel de masividad que genera el entretenimiento hecho en Colombia es importante, yo creo que falta, es una tradición de consumo más fuerte, hay mucho talento”, terminó por decir el cantante colombiano.

Enamorado y con los ojos en el futuro.