Amaparo Grisales y su costumbre de alardear por conocer a todos los artistas nacionales e internacionales

‘Yo me llamo’ en su novena temporada va apenas en sus capítulos iniciales y en sus emisiones se ha visto una gran cantidad de talento de algunos participantes que decidieron presentarse al reality. Sin embargo, algunos participantes solo han causado burlas y risas por parte de los televidentes, quienes en redes sociales no han dudado en hacer memes por aquellos que no se parecen en nada al artista original.

Los participantes que se han visto hasta ahora, han caracterizado artistas de talla nacional e internacional, pero lo que más ha incomodado a los televidentes ha sido su contante “Cuando tuve la fortuna de conocer personalmente a...”, los televidentes no tardan en reprochar dicha actitud en redes sociales, ya que desde la primera temporada ha lardeado por conocer a todos los artistas nacionales e internacionales.

Hasta el mismo Cesar Escola en el más reciente capítulo le mencionó “Ya no puede aparecer otro artista porque también lo vas a conocer”, comentario que desató las risas de Pipe Bueno. Sin embargo, los televidentes ya están cansado de la actitud de Amparo mencionando “Alardea de conocer a media industria musical y ni evidencias hay”, “Como que a Amparo le gusta la mitomania”.

Por otra parte están los que esperan que si existe una próxima edición del programa Amparo Grisales ya no esté en el programa como jurado por su “egocentrismo”, y la falta de empatía a la hora de dar ciertos consejos a los participantes que están audicionando y en busca de un sueño.