¿Al hospital otra vez? Lina Tejeiro sufrió una lesión que la tiene preocupada

Lina Tejeiro preocupó a sus seguidores tras anunciar que sufrió una lesión en la espalda que la ha mantenido alejada del gimnasio. Y si bien la joven se muestra tranquila, dejó entrever que estuvo preocupada por su dolencia, lo suficiente como para acudir a un centro médico para descartar un mal mayor.

La actriz acaba de salir de un proceso de recuperación luego de que tuviera que ser intervenida de emergencia tras presentar dolencias en la zona de los glúteos, producto de algunos residuos de biopolímeros en su cuerpo. A través de varias historias mostró cómo empezó su proceso y la manera en que había estado cuidando su herida.

Pero luego de varias semanas y con la aprobación de su médico, la colombiana finalmente ha dejado atrás esta faceta, regresando a sus acostumbrados entrenamientos en el gimnasio, deslumbrando a sus seguidores por sus rutinas de ejercicio, además de generar piropos con sus coquetos atuendos.

Pero tal parece que Lina Tejeiro deberá estar alejada del equipo pesado durante algunos días, ya que comentó que sufrió una lesión en la espalda mientras se ejercitaba. Y si bien dejó entrever que fue a un centro médico para descartar que fuera algo grave puesto que estaba preocupada por su dolor, igual debe mantener unos días de reposo.

“Me lesioné, tengo un dolor de espalda que, Dios mío, ustedes no se imaginan. Gracias a Dios parece que no es una hernia, pero el dolorcito está grave. O sea, hasta el sol de hoy no puedo hacer ejercicio”, dijo la actriz en la historia.

Lina Tejeiro consiguió un nuevo ‘trabajo’

Si bien la colombiana no se encuentra en condiciones para ejercitarse, ha encontrado una manera de pasar su tiempo libre, ya que comentó en su historia siguiente que está trabajando de ‘niñera’, dejando ver que se encontraba cuidando a Neruda, el cachorro del creador de contenido Nicolás Arrieta.

“Quiero mostrarles a Neruda. Neruda no es mío, Neruda es de Nico Arrieta y de mi hermano, Andrés Tejeiro, y lo dejaron estos días por aquí con la tía”, dijo Lina Tejeiro.