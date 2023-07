Mafe Walker vuelve a protagonizar memes tras afirmaciones sobre ovnis de David Grush

Durante una sesión con un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch, admitió bajo juramento que los extraterrestres existen.

El exoficial era el encargado de investigar los “fenómenos anómalos no identificados” y en la Cámara de Representantes admitió que en varios incidentes no solo ha encontrado restos de naves, sino también de “restos biológicos no humanos”. Las revelaciones tienen estupefactos a los congresistas estadounidenses y al mundo entero.

El exmilitar se refirió específicamente a la recuperación de una aeronave no humana y que en su interior traía restos biológicos que no eran reconocidos como humanos. Desde ese entonces las redes sociales estallaron hablando de los Ovnis y como era de esperarse Mafe Walker volvió a la palestra.

Sus diversos videos en los que aseguraba hablar en lengua alienígena y en las que enviaba mensajes de presunta sanación vuelven a cobrar vida ante la inundación de noticias que despejaría la eterna duda sobre si estamos solos o en el Universo.

“Ñai yes da i ja Ja Ai ta ya maika te amo, te amo, Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je, te amo, me amas” se convirtió en una de las frases que definió el 2022, que generó escepticismo y que ahora piden que sea ella quien se comunique con los visitantes de otros planetas de ser esto cierto.

Las redes sociales no olvidan, y es por ello que se han derramado de nuevo reviviendo cada uno de los momentos y en el que aseveran que a la colombiana le llegó el momento de reivindicarse.

MAFE WALKER SIEMPRE LO SUPO Y LO DIJO Y NOS BURLAMOS DE ELLA pic.twitter.com/U0LJ3XePJ4 — ✨José David✨ (@oyejoseda) July 27, 2023

Díganle a Mafe Walker que la perdono, ok no XD 😄 https://t.co/NaCpnSZ1qH — Shelby (@ShelbyS387) July 27, 2023

Me acuerdo cuando Mafe Walker tuvo sus cinco minutos de fama y después todos se olvidaron de ella, como pasa con la funa promedio aquí en Twitter 😂 — Cobalt Metal Roses (@CobaltMetalRose) July 27, 2023

O sea que debemos pedir disculpas a la Mafe Walker? — kari (@agualacido) July 27, 2023