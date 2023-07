“Yo debería ser la campeona”: Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota

La final del ‘Desafío The Box’ tiene a quienes apoyaban a Guajira consternados luego de una prueba en la que la fuerza, resistencia, precisión y puntería serian los detonantes para saber quiénes serían los nuevos campeones de la Ciudad de Las Cajas.

Desde el inicio la prueba de mujeres estuvo dominada por Guajira quien llegó con una amplia ventaja a la zona de definición mientras Aleja sorteaba dos fuertes errores en el otro extremo que la obligaron a retrasar su paso.

Sin embargo, logró salir airosa al igual a Guajira en el punto final obteniendo así el premio de los 400 millones de pesos convirtiéndose en la inesperada ganadora del ‘Desafío The Box’.

Al finalizar la prueba cada finalista respondió a algunas preguntas para audiovisuales que fueron publicados en las redes del ‘Desafío The Box’ sobre lo que fue su paso y en especial los momentos que vivieron tras la prueba final.

En verdad me sentí muy tranquila, porque esto había entrenado todo este tiempo y me había preparado. Estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié realmente.

“En temas de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona, pero no desmerito a mi compañera, lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo más suerte que yo, es válido, y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte” — Guajira

Indicó que se sintió frustrada ya que siempre visualizó su nombre en la copa del ‘Desafío The Box’. Sobre el apoyo de sus excompañeros indicó que eran muy pocos, pero que pese a eso siguió adelante y se quedó con quienes la apoyaron desde el grito de inicio del juez.

“Eran más los que estaban en contra, pero yo soy una persona real, que me quedo con los reales. Yo no necesito multitud, yo necesito que esos pocos sean reales conmigo y lo sentí muy cercano, dos o tres, los demás nunca los escuché” — Guajira

Como era de esperarse las reacciones de los seguidores de lo que pasó en la Ciudad de Las Cajas desde el primer día no dejaron de reaccionar a las palabras de la subcampeona, por lo que llenaron el post con diversos comentarios.

“Habla desde la rabia. No entiende que no es suerte, es concentración porque no es solo fuerza sino mente y alma”, “Te eliminó Sara, te ganó Juli en capitanía y te terminó de derrotar: Aleja. Karma”, “Menospreciaste a Sara, procede Sara a eliminarte en una muerte, vuelves y la vida te da una segunda oportunidad menosprecias a Juli, procedes a bajar la bandera, menosprecias a Aleja diciendo que no tiene méritos para estar ahí, y hoy te gana en la final”, son algunos de los mensajes que destacan.