Guajira del ‘Desafío The Box’ y sus momentos más polémicos en convivencia

Meses atrás 32 colombianos conformaron la casa Alpha, Beta, Gamma y Omega del ‘Desafío The Box’ para enfrentarse como equipos y de manera individual en la Ciudad de Las Cajas.

Tras sus eliminaciones, renuncias y salidas por lesión 28 de ellos se han vuelto a reunir para así presenciar la final de los cuatro participantes que siguen en pie y que ahora se disputarán 400 millones y su nombre en la copa.

Guajira es una de ellas, capítulos atrás se convirtió en la primera finalista del ‘Desafío The Box’ y se enfrentará con Aleja, pero además de su fuerza, ímpetu y seguridad la participante fue protagonista de grandes polémicas en la competencia.

Guajira y Gema por el “señor Sol”

En el primer capítulo Gema decidió sacar a una mariposa que se había quedado pegada en la piscina, por lo que Guajira no dejó pasar el momento para reclamarle.

“Gema lo que hiciste está mañana que una mariposa la sacaste del agua, no estoy seguro si en este momento que no tenemos acceso a la piscina y que no podemos usarla puedes hacer eso. Creo que no podemos ni tocar el agua. Entonces yo prefiero no jugar con eso porque ahora mismo no me quiero poner un chaleco, mejor dicho, ni maripositas, 10 iguanas, que se ahoguen, ellos sabrán cómo sobrevivir a que nos pongan un chaleco, ni siquiera para saber si el señor Sol calentó la piscina” — Guajira

El día que Juli dejó sin comida a Mai

Gabriela Tafur llegó con una de sus acostumbradas subastas mientras Gamma estaba en playa baja sin siquiera un plato de comida por una falta de Black. Cifuentes decidió pagar una hamburguesa para que Mai comiera, pero Juli se adelantó y pagó 6 millones por ella y las llaves de ‘El Cubo’ para llevarse a Rapelo. En playa baja no vieron esto con buenos ojos y recordaron que Juli tiene pareja, al igual que Rapelo.

“Ella tiene su novio, y tiene rato con él. ¡Anda! Ajo, pero hay ganas, porque para apostar 6 millones así, hay ganas” — Guajira

“Escudero está pensando en Maluma todo el tiempo”

Lo que iba a ser una supuesta alianza de Gamma y Alpha terminó en criticas hacia Escudero, pues Bogdan llamó a Iván para el acuerdo y el cantante estaba al lado, lo que derivó en ninguna preocupación para ellos, pues consideran que Escudero solo estaba pendiente de Maluma.

“Escudero está en otra siempre. Escudero está pensando en Maluma todo el tiempo. Me imagino que, si se tira al agua con pañoleta, sale seca” — Guajira

El día que Juli y Guajira se dijeron de todo

Los reclamos empezaron cuando Guajira obstaculizaba el avance de Beta, por lo que en momentos fue impulsada por ellos, por lo que Juli decidió hacer lo mismo interponiéndose en el carril de Gamma.

“Si es malintencionado muñeca y tú lo sabes” — Juli

“No hay nadie más tramposo que tú, eres tramposísima” — Guajira

Tras el primer roce Alpha, que llevaba ventaja, avanzó de manera directa, mientras Beta y Gamma seguían atrás. Momentos más tarde por pocos segundos Beta casi alcanza a Alpha para quedarse con el bienestar que tanto necesitaban al estar en la denominada playa baja luego de un desencadenado aguacero.

Al llegar al llegar al pódium Andrea Serna les cuestionó ambas sobre lo sucedido en el arrastre bajo a lo que Juli respondió que le pareció poco ético viniendo de una deportista. Precisó que a ella le pareció mal que si su equipo la estaba necesitando ella no estuviera con ellos.

“También me parece como algo doble moral lo que maneja Guajira. Obviamente se lo digo con todo el respecto, con todo el cariño, estoy utilizando las mejores palabras, no estoy ofendiendo. Me pareció un poco infantil la manera de proyectar sus acciones conmigo” — Juli

“Todo lo que hago siempre va a ser en pro de mi equipo. Y escuché atentamente cuando el juez que pueden pasar por donde quieran. Alpha se regresa por el carril que nosotros abrimos y yo entro a ese carril solo porque estaba desocupado. Yo creo que no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli. Y es extremadamente evidente que no se le olvide lo que pasó en aire que el juez cuando fue a agarrar las cuerdas la devolvió y han pasado muchísimos otros sucesos en los que ha quedado al descubierto. Yo creo que Colombia sabe quién es ella. Que con su sonrisita esconde muchas cosas. Yo sí le tengo miedo, pero no como atleta, sino como ser humano” — Guajira

Guajira, Mai y Flaca imitaron a Juli

Flaca imitó a Guajira, mientras que Guajira a Kate y Mai a Juli, por su parte Kaboom hacía de camarógrafo y de juez mientras que Iván se convirtió en la propia Andrea Serna. Estos recrearon lo que fue los dimes y diretes que se presentaron en el pódium de premios cuando Andrea Serna preguntó los motivos de disputa entre Juli y Flaca por el que esta llegó a decir que Juli fue al ‘Desafío The Box’ a modelar.

Ante esto Mai, con dos trenzas similares a las que se hace Juli además de una sonrisa y postura idéntica la imitó en medio de unas palabras que desataron los comentarios en la comunidad digital del programa

“Yo lo hice perfecto, porque yo soy perfecta y hermosa. Rapelo yo le coqueteo, le hago unos bailes eróticos y no me enchaleca” — Mai

Entre tanto Flaca en su papel intervino ante el cuestionamiento y las palabras que en broma decía Mai y sacó a relucir que Juli tiene pareja y que pese a eso insiste en acercarse a Rapelo

“Que suelte al novio que tiene afuera primero, es mejor que suelte al que está acá o al que está afuera, pero que lo suelte” — Flaca

Por su parte Guajira recreó la actitud que tomó Juli cuando Kate le pidió que dejara de pelear ya que Alpha se había aliado con Gamma en los últimos momentos. Es de recordar que mientras Kate le indicaba lo que pasaba en las gradas Juli decidió insistir y le contestó de mala manera.

“No Andre. Tal vez yo creo que Juli en ese momento vino un poco ofuscada por la prueba, pero igual yo lo acepto porque ella es perfecta, además es la más linda, todos aceptamos lo que ella quiera porque ella siempre la da toda” — Guajira

Guajira y Mai vuelven a hablar de Juli

En la habitación de la casa azul y acostadas sobre la cama Guajira y le cuestionó a Mai que se pusiera en los zapatos de la pareja de Rapelo para ver qué haría ante lo visto entre ambos en cada episodio.

Guajira reiteró que ya Juli le tenía escogida la cama a Rapelo previamente a lo que fue la prueba de capitanas en la que quedó de segundo lugar y tuvo la oportunidad de sacarlo de la casa Alpha.

“El novio de Juli si es como cachón, porque si ella le hace todas esas vainas es un bobo” — Guajira

Cuando peleó con Sara por comer a cada rato

Un desacuerdo en la casa Beta del ‘Desafío The Box’ y el escenario fue propicio para hablar de un tema como lo es Sara y la comida. Mai empezó poniendo un ejemplo sobre los pescados, y que no llegó a probar ni la mermelada ni el queso crema.

“Había dos pechugas, mientras nosotros nos comimos una pechuga en unas pastas, Sara se comió una pechuga sola. Pudimos haber hecho más, yo entiendo que a ella no le gusta la carne, que tal vez come las cosas fit, pero a mí también me gustan las cosas fit” — Guajira

Ante esto Sara, quien llevaba rato pidiendo la palabra ante los continuos ataques, precisó que a ella la carne la pone mal del estómago mientras que a los demás sí les gusta, y que debido a ello pide que piensen en el otro para saber qué puede comer y qué no.

“Yo me voy por lo que veo que menos consumen. Los panes ni siquiera los toco porque sé que aman el sándwich, me voy por avena o cosas que menos consumen. Si se acaba algo no me importa, yo como otra cosa. Es eso de querer buscarle problema a todos” — Sara

Juli tuvo que intervenir e indicó que había que saber decir las cosas para que estas no se conviertan en lidiosas.

“La ven como a una muñequita cuidando les conviene y todo el mundo la justifica, pero Sara es la más egoísta. Yo no peleo yo me hago a un lado, porque yo no sé ser doble. Que se coma todo, ahí les voy a dejar los pescados, no voy a comer más pescado hasta que llegue a mi casa” — Guajira

