¿Nueva infidelidad?, aseguran que Rauw Alejandro ya había engañado a Rosalía meses antes con otra mujer

Rauw Alejandro y Rosalía eran la pareja más querida y comentada en el género urbano, pues en muchas oportunidades mostraron el amor que se tenían en público. Pero parece que dicha relación estaba llena de engaños que Rosalía no sabía. El cantante puertorriqueño fue puesto como centro de críticas nuevamente luego de otra declaración de mujer.

La creadora del álbum musical ‘Motomami’ había mostrado con mucha felicidad la pedida de mano por parte de Rauw Alejandro, pues el cantante puertorriqueño confesó que el momento sucedió cuando estaban pasando unos días en familia y se puso tan nervioso que casi ni puede sacar la caja con la joya.

Lo cierto es que el compromiso ha quedado ahí, pues se confirmó la separación de la pareja y se dice que se debe a las infidelidades cometidas por Rauw Alejandro, pues parece que Valeria Duque no fue la única mujer que pasó por su cama.

Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con una modelo webcam en Medellín

En Twitter está corriendo un video de una mujer que asegura que su amiga webcamer estuvo con el cantante de ‘Beso’ en su Penthouse en Medellín:

“El man tenía un concierto en Medellín, ella le escribió y obvio él le respondió. Él ya estaba con Rosalía, mil porciento segura de lo que estoy hablando. El man había terminado el concierto o estaba haciendo música, pero el hecho es que estaba en Medellín. Yo soy bailarina hace 8 años y en el gremio de la danza y del arte todo se sabe, no hay ningún secreto, la que se come a cualquiera, se lo cuenta a todos. Él tenía un Penthouse en Medellín y le dijo que estaba con otros amigos, que fuera y que llevara amigas. Mi amiga fue con sus amigas, ella tuvo relaciones sexuales con Rauw Alejandro y sus amigas con uno de seguridad y a su productor y felices los 80. Me consta 100% que Rauw Alejandro estuvo con más mujeres estando con Rocita”, terminó de decir Luisa Eusse.

La mujer aseguró que no lo dijo antes porque no creía que alguien le pusiera cuidado, sobre todo porque quería cuidarse de posibles demandas.