“Me quedo sin palabras”: famosos reaccionaron ante las palabras de Margarita Rosa y su negación a Dios

Margarita Rosa de Francisco es una presentadora, escritora y actriz colombiana quien llegó a la pantalla grande desde muy corta edad y gracias a su talento logró robarse el cariño de los televidentes en producciones como ‘Café con aroma a mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ ‘El Desafío’, entre otras producciones.

Para nadie es un secreto que Margarita Rosa de Francisco ha sido muy polémica en muchas oportunidades, sobre todo cuando ha revelado sus opiniones políticas. En esta oportunidad ha dejado a más de uno con la boca abierta por sus creencias religiosas y lo que piensa de la misma Virgen María:

“Mi familia nunca nos inculcó la religión, no íbamos a misa casi. Las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño, era aterrador el Cristo crucificado, no podía creer que eso era un símbolo sagrado”, afirmó la exesposa de Carlos Vives.

Pero eso no fue todo, de hecho lo que más generó impacto fue lo que dijo de la Virgen:

“Es interesante la imagen de la Virgen María como la figura de la esposa, con la que me he peleado porque es la antimujer por excelencia. Me parece un insulto la imagen de la virgen y que nos digan que su pureza proviene de su virgnidad. De haber parido y haber quedado virgen”, comentó la actriz.

“Me parece un insulto para todas nosotras, me parece misógino, me parece que esa figura de mujer la ha puesto una visión masculina, que no haya habido un cuerpo de mujer para parir a Dios que es hombre, no fue suficiente, no fue suficiente el cuerpo de una mujer real, había que inventarse una”.

Famosos en contra de Margarita Rosa de Francisco

Dichas declaraciones en contra de la religión generaron revuelo en redes sociales, sobre todo de personas famosas; actrices y actores, que no aguantaron no comentar lo que piensan al respecto.

Una de ellas fue Carolina Acevedo, quien comentó:

“Bueno… me quedo sin palabras. Gran actriz Margarita Rosa. Sus creencias, sus opiniones, sus argumentos, MUY distintos a los míos, pero como dice Voltaire: ‘NO estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo’”, afirmó la actriz.

Juan Pablo Obregón, por su lado, comentó:

“OREMOS por ella y todos los que no creen. Dios es misericordia y así como tuvo esa misericordia con nosotros (no lo olvidemos), pidamos también que tenga misericordia con los que no creen. Que LA VIRGENCITA MARIA los cobije con su precioso manto”

Sin embargo, parece que Aco Pérez sí estaba de acuerdo con ella, pues comentó: “qué grande”