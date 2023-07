¿Con pasado peligroso? Juan Diego Alvira reveló qué tipo de exnovio cree que es

Juan Diego Alvira le mostró a sus seguidores en un curioso video de TikTok que al parecer guarda un curioso secreto, ya que dejó entrever que tuvo un pasado oscuro en una de sus relaciones anteriores, indicando con picardía qué tipo de exnovio cree que es.

El presentador de noticias ha compartido a través de diversas publicaciones en sus redes sociales varios detalles de su vida en pareja, mostrando muchos momentos de convivencia con su esposa, Ana María Escobar. En varios posts, la pareja ha protagonizado diferentes escenas románticas en donde la química entre ellos se deja ver fácilmente.

Y si bien Juan Diego Alvira le ha dedicado más tiempo a sus redes sociales enfocándolas de una manera profesional luego de terminar su ciclo en el medio Semana, igual logra hacer un espacio para mostrarle a sus seguidores detalles más personales y una que otra ocurrencia.

A propósito de esto, el colombiano compartió un video en TikTok usando un filtro que servía a modo de ruleta o de elección al azar en el que se podía leer qué tipo de exnovio era la persona que se sometía a esta dinámica.

Una vez que el filtro se detiene en una opción, esta revela que es “El/La que dejaron por tóxico/a”. Después de leerlo, el periodista se ríe pícaramente y mira hacia un lado, presuntamente a su esposa que suele acompañarlo en este tipo de dinámicas.

En la descripción del video, Juan Diego Alvira le pregunta a sus seguidores qué opinan sobre este detalle, invitándolos a comentar si creen que él es o fue una persona tóxica. Y por supuesto, varios usuarios de esta plataforma no se quedaron callados.

“A mí me huele que sí fue tóxico. Esa risa picarona no fue de a gratis”, “Yo soy una ex y sí es retóxico” y “No tiene la pinta” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios del clip, además de muchos emojis de risas.