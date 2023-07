“Es apoyar el negocio de maltrato animal”: A Juan Diego Alvira le dan ‘palo’ por cumplirle el sueño a su hija María del Mar

Juan Diego Alvira es un huilense quien se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos del país gracias a su talento en la pantalla grande, haciendo parte de importantes medios de comunicación como lo han sido Noticias Caracol, revista Semana, City TV y Canal 1.

Si bien, desde hace varias semanas anunció su nuevo programa en el Canal 1 sus seguidores siguen a la expectativa por el estreno del mismo. Pues, en los últimos días se encontraba compartiendo con su familia en Cancún, México demostrando lo feliz que estaba sobre todo su pequeña, María del Mar.

Aunque ya sus días de descanso llegaron a su fin esto no fue impedimento para que siguiera compartiendo a través de su cuenta de Instagram los mejores momentos que vivió. Uno de los que más resaltó sin duda, fue el sueño que logró cumplirle a María del Mar, al parecer, luego de algunas insistencias de su parte. Cabe resaltar que esta es la única hija de Juan Diego Alvira y Ana María Escobar.

Le puede gustar: ¿Seguirá vivo el amor? Las parejas de los concursantes del ‘Desafío’ que roban suspiros en redes sociales

De acuerdo con lo compartido por Alvira con sus más de 1.1 millones de seguidores, en donde aseguró que el sueño de su pequeña resultó ser el poder nadar con delfines y por supuesto, este resort tenía dispuesta esta actividad: “Se lo cumplimos ¡nos encargamos de buscar un sitio donde los animales estuvieran en las mejores condiciones y encontramos este lugar mágico!”, aseguró el periodista.

Sin embargo, sus palabras no terminaron allí, pues les pidió a sus fans comentar con quién realizarían este plan. Horas más tarde, las declaraciones por parte de sus fans no faltaron, en donde se destacó el de Jhovany, humorista y locutor de Día a Día y la emisora Tropicana, el hombre reiteró: “Uy… Pagó los 200 dolaritos de las fotos”, resaltando que esto se habría dado porque no permitirían el uso de teléfonos en este sitio.

Asimismo, otros internautas sacaron a flote el alto costo que también debió pagar para poder disfrutar tanto él como María del Mar de los delfines. Lo cierto es que Juan Diego también fue el centro de varias críticas por cumplir el sueño de su hija, pues destacaron que fomentan el maltrato animal, según ellos porque estos animales no se deben tocar e incluso lo invitaron a leer y conocer un poco más sobre ellos.

¿Juan Diego Alvira buscaría tener otro hijo?

El periodista ha dejado claro en cada una de sus apariciones que el ser padre ha sido un sueño más que cumplido, pues desde el nacimiento de su hija su vida y sus prioridades se transformaron con el fin de pensar mucho más en el bienestar de su pequeña. Sin embargo, en pasadas entrevistas Alvira indicó que “la fábrica” está cerrada, pues entre los proyectos que tiene con su esposa no está el tener un segundo hijo.

También puede leer: ¿Irreconocible? Alejandra Giraldo mostró sus inicios en el periodismo dejando ver sus mejores pasos de baile

Uno de los detalles que causó sorpresa, fue que está abierta la posibilidad de adoptar un pequeño con el fin de brindarle no solo un hogar sino también amor, atención y compañía, pero no se conoce si esta es una decisión tomada o aún sigue en planes.