“Tocaba hacer un hueco”: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ confesó cómo se viven las pruebas con un ciclo menstrual

La exparticipante del ‘Desafío The Box’, Sara Cifuentes quien logró llamar la atención con sus habilidades en las diversas pruebas y también, llevarse algunos comentarios por su belleza, a través de su cuenta de Instagram reveló detalles de las duras condiciones en que los participantes de playa baja están expuestos.

La deportista quien cuenta con más 278 mil seguidores en su Instagram decidió acercarse un poco más a sus seguidores debido a la serie de dudas que han tenido desde su salida del reality. Por ende, tomó la decisión de realizar una dinámica de preguntas en las cuales las condiciones que se viven en el programa fue lo que más se destacó.

Uno de sus seguidores le preguntó: “Estando en playa baja, ¿cómo hacían las chicas que tenían el período era una excepción en ese caso?” Ante el hecho y a partir de un video Cifuentes fue clara frente a la situación asegurando que como se ve en televisión ellos no tienen ningún baño, “nos tocaba hacer en un hueco en la tierra”, reiteró la exparticipante del Desafío.

Asimismo, Sara indicó que esta fue una de las cosas más difíciles que le tocó vivir, pues tenían que doblar un poco sus rodillas para evitar desastres fuera del hueco que habían cavado minutos antes. Además, la pereira resaltó que como no tenían comida esto producía que su sistema digestivo no trabajara de la forma correcta ocasionando no tener ganas de entrar al baño. Cabe resaltar que este también fue uno de los problemas que reveló Angélica Hernández, pues su colón presentó fuertes problemas.

Otro de los detalles mencionados fue como las mujeres manejaban el tema de su menstruación. Ante el hecho, Cifuentes indicó que la producción para estos días les daban toallas y tampones: “Por lo menos eso nos ayudaba un poquito, era la única no había otra opción”, indicó. Además, confesó que para cambiarse cada una de ellas buscaba un lugar escondido, especialmente debajo de los árboles.

Finalmente, Cifuentes reiteró que estas eran las mismas dudas que ella tenía al ser televidente y en cuanto a las pruebas el hecho de que estas no se le olvidaran: “No, el juez te acompaña por toda la pista, te la explica y se asegura de que hayas entendido todo, no hay forma de que se te olvide”.