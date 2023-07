“Prefiere que le digan Barbie a…”: Marbelle se fue con toda en contra de Petro por viaje a San Andrés y no a Quetame

Marbelle es una de las cantantes más reconocidas y también una de las principales figuras opositoras del gobierno de Petro desde que oficializó su candidatura. Si bien, desistió de la idea de irse de Colombia tras el triunfo de Gustavo, esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca lanzando fuertes comentarios en cada una de las polémicas generadas por el actual mandatario.

Recientemente, Petro volvió a generar polémica debido a su más anuncio, pues llegó a las Islas de San Andrés con el fin de hacer parte del desfile que tendrá lugar este 20 de julio. Cabe resaltar que este evento tiene lugar en la capital colombiana, sin embargo, ahora estará en este lugar del país.

Ante la decisión del mandatario Marbelle no solo se refirió al respecto, sino también lo comparó con la Barbie, teniendo en cuenta la polémica generada por el video compartido por el gobierno a través de sus redes sociales y el que fue eliminado horas más tarde, con el que buscaba hacerle una invitación por el 20 de julio. La artista no dudó en referirse al tema, en donde aseguró: “Prefiere que le digan Barbie que guerrillero… Cualquier cosa, menos presidente”, reiteró a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, varios ciudadanos dejaron ver su descontento frente a esta situación, pues le sacaron en cara al presidente el no hacer presencia en Quetame, departamento de Cundinamarca en el que se produjo una avalancha que hasta el momento ha dejado más de 15 víctimas.

Y es que las declaraciones de Marbelle no se limitaron a una comparación, además de llamarlo “fulano”, indicó que como podría llegar a pasar por la mente de algún ciudadano que Petro llegaría a Quetame, pues según ella: “Tiene reinado de la Barbie en San Andrés”.

Minutos después de sus declaraciones varios internautas no dudaron en referirse al tema, tanto en contra como a favor, destacando que si bien, no están de acuerdo en la manera en que la artista suele referirse no solo al gobierno sino también a quienes lo apoyan, este sería un desacierto más para el actual mandatario.

Cómo se les ocurre que el fulano va a ir a Quetame si tiene reinado de la Barbie en San Andrés 🥸 — MARBELLE (@Marbelle30) July 19, 2023

Prefiere que le digan Barbie que guerrillero…

Cualquier cosa , menos presidente 😗 — MARBELLE (@Marbelle30) July 19, 2023