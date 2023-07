“No se pudo”: Gregorio Pernía contó que casi se convierte en el papá de esta celebridad colombiana

Gregorio Pernía reveló que mucho antes de conocer a su actual pareja y formar su propia familia, estuvo a punto de protagonizar un romance con una personalidad del mundo del entretenimiento. Y por consiguiente, también se convertiría en el padrastro de otro gran talento colombiano.

El actor está felizmente casado con su pareja, la modelo Erika Rodríguez, desde 2007. Esta relación le dejó dos hijos: Valentino y Luna del Mar, con esta última figurando en varias de sus historias y publicaciones en las redes sociales.

Pero además de contar con este par de hijos, el actor ha revelado que es el padre de otros tres más con diferentes mujeres, generando varias opiniones divididas entre sus fanáticos y un grupo de detractores que suele hacerse presentes en sus publicaciones, tildándolo de mujeriego en distintas oportunidades.

Y si bien ya cuenta con cinco hijos, tal parece que un giro del destino lo iba a llevar a protagonizar un romance que le dejaría a uno más, destacando por ser una celebridad colombiana junto a su madre.

Se trata de Valeria Sandoval, quien junto a su mamá, la actriz Alejandra Sandoval, protagonizan un podcast en donde reciben a varias personalidades. Y en este caso le tocó el turno a Gregorio Pernía, quien reveló que estuvo a nada de convertirse en el padrastro de la bailarina.

“Aleja me dijo: ‘no, yo a este man no le voy a dar ni la hora’ (...) Usted hubiera sido mi hija, pero bueno, no se pudo”, confesó el actor durante la entrevista.

Por su parte, Alejandra Sandoval contó que Gregorio Pernía llegó en un mal momento de su vida, dejando entrever que lo rechazó debido a que en esa oportunidad ella estaba casada.

Finalmente, el colombiano tuvo un detalle con quien pudo haber sido su hijastra, llevándole a Valeria Sandoval un pequeño ramo de flores y ofreciéndole a su mamá la oportunidad de darle su apellido a la bailarina: “Ahora, Aleja, si le hace falta el apellido, se lo doy”.