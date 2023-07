Hija de Diomedes Díaz se fue contra quienes la critican en redes sociales

Betsy Liliana Diaz González, hija del Cacique de La Junta, se pronunció por medio de su red social Instagram luego de sumarse a la dinámica de preguntas y respuestas en la que un miembro de su comunidad digital le increpó sobre su vida.

“Con una vida pública deberías responder públicamente sin tapujos lo que se te pregunta” es el cuestionamiento que la hija de Diomedes Díaz recibió y que contestó de manera directa con un “No señorito, no se me confunda, que uno sea una figura pública no quiere decir que yo tenga que estar publicando mi vida privada, que es privada, y que obviamente uno quiera compartir momentos y cosas bonitas por aquí no quiere decir que la gente que está en esta pantallita pueda invadir eso”, respondió Betsy Díaz.

Seguidamente llegó otra pregunta en la que la tildaron hasta de “payasa” por sumarse a la dinámica de preguntas y respuestas, y supuestamente nunca responder. Con una fotografía la hija del cantante fallecido dejó colgado un texto en la parte inferior en la que se lee “Porque solamente respondo las preguntas con las que me siento cómoda, de resto lo que se ve no se pregunta”.

Luego dio su opinión con respecto a otra interrogante centrada sobre lo que considera con respecto a la vida en matrimonio. Y acto seguido llegó otro cuestionamiento “Últimamente te ves muy odiosa con tus seguidores en la forma como contestas, relájate”.

Esta al parecer fue el detonante para que de nuevo enviara otra respuesta más contundente, pues aseveró que eso lo dicen las personas que no tienen ni idea qué es tener la vida expuesta en redes sociales. Indicó que cuando comenzó a montar contenido, publicar sobre su relación, su vida privada, no valoraba qué era la intimidad y la privacidad de la vida.

Y que con el pasar del tiempo lo único que hacía era mostrar a personas que no conocía cosas completamente valiosas, que nada más te importan a ella. Por lo que tomó la decisión desde hace tiempo de publicar datos importantes a sus seguidores y para ayudar por medio de las redes sociales.