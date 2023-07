La actriz y cantante Aura Cristina Geithner, se mostró más que sensual que nunca en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar sensualidad con sus imágenes y encender la temperatura es algo que se le da muy fácil.

Es por ello que en el video se ve a la estrella del éxito dramático ‘Secreto De Amor’ en un vestido corto blanco lleno de trasparencias mientras baila el tema ‘La Krik’ de An G en el que se le ve bailando y cantando al ritmo de “se te pueden multiplicar las cosas feas que tú me deseas ¿Qué se siente subir una imagen tirándome puya y que yo no la vea?”.

Como era de esperarse la comunidad digital de la actriz y cantante no dejó de reaccionar al divertido video y en los comentarios se atrevieron incluso con la actriz, empresaria y modelo Esperanza Gómez.

“No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero esta mujer revoluciona mis hormonas de testosterona lejos de @yoesperanzagomez”, es el comentario que uno de los usuarios le hizo a Aura Cristina Geithner quien no dejó pasar por alto las palabras y respondió con cuatro emojis “😂 😂 😂 😂”.

Comparan a Esperanza Gómez con Aura Cristina Geithner y así reaccionó la actriz Foto: Instagram @crissgeithner

Luego llegó otra publicación de la actriz que fue un carrusel de varias fotografías en sensuales vestidos de baño que fueron criticadas por no ser actuales. En uno de los comentarios le señalaron que no tiene la misma figura de antes.

“Está rrrrrrgorda y pone fotos viejas, cuando estaba delgada”, es el mensaje que desató varias reacciones de otros seguidores quienes criticaron las palabras y defendieron a la actriz “terrible que un hombre critique así de esa manera...con la edad que tiene ella está súper bien ya muchos quisieran tener esa buena actitud y belleza de ella”.