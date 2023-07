Yan del ‘Desafío The Box’ recibió la noticia de que será papá

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a dos hombres y una mujer de cada equipo que se mantiene en pie en la Ciudad de Las Cajas, para lo que sería la última prueba grupal que definiría un premio más que anhelado.

El premio era compartir con los familiares de los participantes ganadores de la prueba en la casa, por lo que no caerse en el box arcoíris era la premisa. Al otro lado de la pista esperaban ansiosos los familiares viendo a Rapelo, Juli, Yan, Sensei, Byron y Aleja deslizarse por los vertiginosos obstáculos.

La mirada de amor de Yan a su esposa Geraldine fue uno de los tantos momentos emotivos de la pista, pues los dos meses sin verse llegaban a su fin. La prueba finalizó con repetición de Rapelo quien por primera vez falló en el temido box arcoíris al caer dos veces, pero recuperarse rápidamente para hacer el relevo y darle el triunfo a Beta y así convertir a ese equipo en el mejor de ciclo.

En la casa azul Mai, Guajira y Sara fueron las primeras en encontrarse con sus familiares al recibirlos, y a los minutos llegaron Rapelo, Juli y también Yan, no solo con la alegría del triunfo obtenido, sino con 100 millones de pesos en las manos.

La anfitriona y exreina de belleza Gabriela Tafur fue la encargada de dirigir la velada en la sala de Beta presentando a cada uno de los familiares con especial dulzura a la mamá de Kaboom quien se fue sin verlo, ya que no estuvo en la prueba y le tocó esperar resultado en playa baja.

Pero mientras los abrazos iban y venían, así como las lágrimas de felicidad la pantalla de la casa Beta se encendió para mostrar un video de la hija de Yan, quien le dedicó unas hermosas palabras y que daría pie a una inesperada noticia. Gabriela Tafur le indicó que su esposa le tenía una sorpresa, y esta le entregó una pequeña caja en la que el contenido era que sería de nuevo papá.

“¡Soy papá! Por mucho tiempo lo habíamos planeado, todo llega cuando tiene que llegar. No me las creo que estos días me han pasado tantas cosas bonitas, muy agradecido con Dios. ¿Usted se imagina las historias que le voy a contar? ¡ÉL no me lo va a entender!”

— Yan