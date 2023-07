¿Juli del ‘Desafío The Box’ saldrá por lesión?

El norte de cada uno de los participantes que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas es garantizar su estancia una semana más, pero sobre todo un puesto en la semifinal del ‘Desafío The Box’.

Tras la salida de Flaca y Escudero en la actualidad la casa Alpha cuenta con tres hombres y una mujer. Mientras que en la casa Beta cuatro mujeres y dos hombres. Por lo que, ante la situación en Alpha, de ganar o perder Beta la prueba de sentencia a mujeres, tendrá que enviar a una de las suyas.

Pero lejos de los miedos al chaleco están las heridas sufridas en el pasado y la participante Juli es una de ellas, pues es de recordar que semanas atrás en el box arcoíris durante el capítulo 67 ella era la última de Beta en hacer el relevo y momentos antes de llegar al punto de partida se deslizó con una de las sogas y chocó sus piernas con la dura plataforma.

Pese a esto Juli no se dejó derribar, y por el contario logró sobreponerse para terminar la pista y darle el triunfo a Beta, pero el golpe le dejo una herida que requirió de varios puntos y que se pudo evidenciar en el siguiente capítulo. De la herida de Juli poco se mostró en televisión, pero días más tarde la participante ha confesado que le ha estado doliendo.

“Estaba pensando en mi familia y leyendo las cartas donde me decían que tenía que ser fuerte. Y pues ahorita sí me está doliendo la pierna ¿Por qué me pasó esto ahorita? Terminando el programa. Me da un poquito de miedo, o sea, yo sentía que ya se me estaba curando y luego veo que no, es frustrante”

— Juli