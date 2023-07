“¿Sobre qué estamos parados?”: Andrea Serna y su mensaje que puso a muchos a reflexionar

Ver a Andrea Serna en cada una de sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital y que también son testigos del talento con el que engalana el ‘Desafío The Box’.

Para la presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues desde la Ciudad de Las Cajas ha hablado de un tema que a gran parte de las personas les cuesta superar, y no es otro que una respuesta negativa.

“Sí, todos aquí hemos recibido un no. oh bueno, mil. Y a todos en su momento nos ha dolido, ofendido, nos ha parecido injusto, el colmo, pero les digo algo más allá de la desazón que pueda generar una respuesta negativa, una tirada de puerta en la cara lo realmente importante es qué tan rápido gestionamos esa sensación y seguimos adelante. Que estabas ilusionado con esa oportunidad laboral, que jurabas que te iban a recibir con bombos y platillos, y no fue así”

— Andrea Serna