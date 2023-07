“Parece un Ken”: le dieron palo a Dani Duke por mostrar cómo se vería si fuera una Barbie

Dani Duke decidió sumarse a la tendencia de la película de Barbie que se estrenará esta semana, dejándole a sus seguidores un pequeño vistazo de cómo luciría si ella fuera una de las famosas muñecas de Mattel. Sin embargo, la joven no esperaba recibir una gran cantidad de comentarios negativos.

A diferencia de los primeros meses de este año, la creadora de contenido se ha mantenido muy activa durante las últimas semanas, subiendo varios tutoriales de maquillaje y estilo, además de mostrar cómo pasa su tiempo con su novio, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

Y a propósito de su contenido enfocado en el maquillaje y el furor por la película de Barbie que está pronta a estrenarse, Dani Duke compartió un breve clip en el que se veía cómo paso a paso iba creando un estilo con diferentes cosméticos para mostrarle a sus seguidores su look parecido al de esta famosa muñeca.

Tomando en cuenta productos como sombra de ojos rosa, brillo labial, iluminador y hasta una serie de pedrería en colores pasteles, la maquilladora dejó ver que con esfuerzo y técnica se puede conseguir un aspecto vistoso y divertido basado en este personaje.

Sin embargo, una gran cantidad de usuarios de Instagram no la perdonó al dejarle varios mensajes negativos en el video compartido, indicando que el look no le favorecía para nada y que de hecho terminó pareciendo un hombre, destacando que lucía como La Liendra o como un “Ken de bajo presupuesto”.

“Es el novio, no se crean. Ella es la que lo está grabando”, “Quedó igual que La liendra”, “No mi niña, ese maquillaje no te queda. Pareces otro/otra” y “Así pero sin la peluca” son algunos de los comentarios que ha recibido el polémico post.

Pero no todo fue pérdida para Dani Duke, ya que algunos de sus seguidores terminaron apoyándola, elogiando el resultado final y destacando el parecido que tenía con una muñeca Barbie.