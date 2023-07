Le reportaron las fotos subidas de tono a Andrea Valdiri y así reaccionó

Ver a Andrea Valdiri en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Puede leer: Mujer le hace publicidad a su hermano para que deje la soltería y es viral en redes

Para la empresaria y creadora de contenido siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también ha mostrado parte íntima de su vida.

Recientemente no ha sido la excepción, pues días atrás Andrea Valdiri compartió un seriado de fotografías que dejaron poco a la imaginación, pues mientras algunos resaltaron lo espectacular que luce otros se dieron a la tarea de criticarla por salir con poca ropa.

“Sé que es una figura pública, pero me parece que la primera es demasiado vulgar. Recuerde que tiene niñas y si algún día quiere prohibirle algo a ellas ¿Con qué moral lo va a hacer?”, fue una de las críticas.

Ante esto, Valdiri decidió defenderse a de la manera en la que solo ella sabe hacerlo, y no es otra que, con inteligencia, con la que dio sus argumentos para silenciar las voces en su contra.

“La moralidad viene de las normas y costumbres que te inculcaron, somos de hogares diferentes, para mí el desnudo es un arte y, además, hace parte de mi trabajo. Y como este es mi trabajo y no el tuyo, yo lo hago y tú me ves. En cuanto a mis hijas, las crío para que la realidad del mundo no las afecte, incluyendo los comentarios como el tuyo. Inquebrantables”, indicó Valdiri.

Pero tras una intensa interacción la publicación ha sido eliminada ya que fue reportada según contó Valdiri por medio de sus historias en la red social Instagram, y lo hizo citando uno de los temas icónicos de Diomedes Díaz.

“La envidia es un mal sobre la tierra. A pesar de los comentarios negativos sobre estas grandiosas fotos, mi publicación la reportaron. Ya mi equipo está trabajando en esto y como siempre les he dicho: construye un edificio con las piedras que te tiran” Andrea Valdiri.

La modelo no precisó si volverá a publicar el carrusel de imágenes y tampoco si enfrenta alguna sanción por parte de Instagram, además de la ya expuesta que derivó en la eliminación del post.