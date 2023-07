Mujer le hace publicidad a su hermano para que deje la soltería y es viral en redes

La petición de una madre a su hija en hacerle un video a su hermano para promocionarlo en las redes sociales ha acaparado la atención de miles de usuarios debido a la manera divertida, inteligente y sobre todo original aplicada para lograr el cometido.

Y es que con una voz engolada tipo publicidad de ventas televisivas es el audio viral que la usuaria Paulina Castro, oriunda de México, ha usado para destacar las principales virtudes de su hermano Marcos Castro, quien es un laboratorista químico, y las enumeró en la descripción del clip que ya supera los 741 mil corazones.

“Si estás cansada de salir con puro cucaracho infiel, y sientes que el amor no existe ¡No sufras más! Te presento a este soltero disponible. Deja de confiar en tu mal gusto y en tu mal criterio, esta es tu señal. Si lo que buscas es una relación seria para construir una familia él puede ser el esposo de tus sueños. Entre sus muchas cualidades destaca: independiente, noble, trabajador, sin vicios y lo mejor aún: no es un deudor alimentario ya que no tiene hijos regados ¡Así como lo escuchas! ¡Los responsables aun existen! No seas tímida y agrégalo a tu Instagram, no permitas que este partidazo se te escape de las manos. Recuerda que el amor verdadero puede estar a un clic de distancia. Etiqueta a tu amiga la soltera en la sección de comentarios para más información”.

Todo el video está lleno de imágenes del joven en distintas fotografías y poses que al momento de la creación del audiovisual tenía solo 322 seguidores y ahora supera los 28 mil seguidores con una variedad de reacciones del público femenino.

El video original es de la usuaria Ariane Rahmtulla el cual acumula en la red social TikTok más de 19 millones de reproducciones y el cual ha sido usado por diversas mujeres para promocionar a sus hermanos solteros.