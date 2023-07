‘Sound of Freedom’ sigue generando muchas preguntas e intrigas, por lo cual, la película que narra el oscuro mundo del tráfico de niños es muy esperada en Colombia, donde se filmó hace unos años y que además contó con un esquema de seguridad muy sólido a petición del actor principal y su productor, el mexicano Eduardo Verástegui. Recientemente se dio a conocer que el personal de seguridad de la cinta también hizo parte de un operativo contra la trata de niños y niñas en Cartagena.

Cabe mencionar que la película narra la historia de Tim Ballar exagente Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien, junto otros agentes gubernamentales, decidió abandonar su puesto para fundar ‘Operation Underground Railroad (OUR)’ en octubre de 2013, siendo esta una organización que trabaja junto a fuerzas del orden para rescatar niños que son víctimas de redes de tráfico para la esclavitud y la explotación sexual.

El rodaje y producción se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena entre finales del mes de julio y principios del mes de agosto del año 2018. Uno de los obstáculos fue la seguridad del actor principal, la esposa Jim Caviezel se había visto la serie Narcos y no le gustaba que su esposo viajara a Colombia al rodaje, por ello la producción tuvo traer a 30 exmarinos de la Armada de los Estados Unidos del equipo de Tim Ballar para su cuidado en Colombia durante la filmación.

‘Sound of Freedom’: exmarines que trabajaron en la película destaparon tráfico de niños en Cartagena en el rodaje

Por ello quisieron escenificar el tráfico sexual que se vive en Cartagena e incluso los miembros del equipo pertenecientes a los exmarinos e integrantes de la organización escenificada vivieron la experiencia en el centro donde les ofrecieron a menores edad, como contó Verástegui en una reciente entrevista.

“Los treinta exnavys iban disfrazados de extras. Uno que otro se coló, pero nos decía que las cámaras no los tomara y los poníamos en un lugar donde la cámara no llegara”, afirmó el productor de la cinta.

Sin embargo, de un momento a otro, el equipo de Ballar desapareció del set. “Como productor yo veía a las personas que estaban en el set. Yo paso lista y siempre veo a 200 personas en el set, con la gente de producción, los actores, los extras, etc. Yo veía que la mitad de ellos no estaban en el set. Me quedo callado, dije no voy a asustar a Jim Caviezel y pasaron tres semanas y nada. Dije voy a esperar a que Tim Ballard venga y le pregunto: ¿qué pasa?”.

Días después Verástegui se da cuenta de lo ocurrido.

“Un amigo mío me manda un artículo de un periódico colombiano decía el artículo palabras más, palabras menos: “el gobierno colombiano con ayuda de la policía federal arrestaron traficantes en Cartagena con más 200 niños secuestrados para explotación sexual y para el turismo sexual infantil en Cartagena”. Yo dije esto es como en la película, porque pasa algo muy parecido. Llega Tim Ballard y le muestro y le digo “como en la película” y sonríe y me dice: “fuimos nosotros”, detalló el productor.

Y añadió sobre este operativo que “resulta que un sábado fueron a pasear por las calles y estos cuates iban en bermudas, con chanclas y se acercaron unas personas “hey americano, hermano, señoritas, jovencitas”, entonces estas personas jamás pensaron que estaban hablando con expertos en el rescate de niños”.

Allí, los exmarines se apoyaron de la policía de Colombia y al día siguiente quedaron en encontrarse con los proxenetas. “Hicieron una operación underground y encubierta y ellos fueron los que rescataron a estos niños en Cartagena”, reveló Verástegui sobre esta investigación.

Por lo tanto, este equipo terminó interviniendo en un operativo para evitar la explotación sexual de niños en Cartagena. “Ellos no podían aparecer y les dieron todo el crédito a la policía”, dijo Verástegui.

A los 24 minutos de esta entrevista, su productor se refiere a este operativo, incluso se cita como fuente al diario El Heraldo sobre el caso.

Además de Cartagena en ‘Sound of freedom’, se incluyeron otras locaciones características de Colombia a lo largo del filme, como es la ciudad de Bogotá. En el tráiler se ven barrios de Bogotá, la estatua de la Virgen de Guadalupe, panorámicas del centro histórico de Cartagena y sus callecitas después de una lluvia, donde el actor principal Jim Caviezel corre y hace ejercicio también en los corredores de la bahía, las islas del Rosario, entre otras locaciones.

Eduardo Verástegui afirmó que el equipo de producción contratado en Colombia fue muy profesional y talentoso lo cual le dio más realismo a la cinta.