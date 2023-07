Ángel Producciones Imagen de la cinta ‘Sound of Freedom’.

Dramatizando una historia de la vida real sobre crímenes atroces contra la niñez en el mundo de los que pocos estudios y filmes desean llevar a la gran pantalla o incluso hacer alusión la película ‘Sound of Freedom’ y su particular estrategia de marketing a través de internet rompe esquemas y a la vez arrasa con la taquilla en el mundo. Lo que pocos saben es que parte su trama fue filmada en 2018 en varias locaciones colombianas.

‘Sound of Freedom’ (‘Sonido de libertad’, en español) es una película que, desde su estreno el 4 de julio de 2023 para la cartelera norteamericana, se ha convertido en tema de conversación a nivel mundial debido a la crítica social que se recrea en su trama.

La cinta ‘Sound of Freedom’, que además ha generado polémica, por su forma de generar mensaje visibilizando la trata de niños, usando nombres de grandes actores en redes sociales, es la obra del director mexicano Alejandro Gómez Monteverde y el productor Eduardo Verástegui.

‘Sound of Freedom’ la película que arrasa en taquilla en el mundo fue filmada en Colombia

El día de su estreno, ‘Sound of freedom’ recaudó 14 millones de dólares, dejando atrás a producciones de grandes estudios. Mientras Indiana Jones 5 recaudó 11 millones de dólares en su debut, Sound of Freedom alcanzó los 14 millones de dólares, según cifras de Forbes.

Este filme busca mostrar la realidad del tráfico infantil en todo el mundo, enfocándose en las redes de pedófilos que buscan saciar sus deseos más oscuros y retorcidos.

‘Sonido de la libertad’ está inspirada en hechos reales de la vida de Tim Ballard quien, junto otros agentes gubernamentales, decidió abandonar su puesto para fundar ‘Operation Underground Railroad (OUR)’ en octubre de 2013, siendo esta una organización que trabaja junto a fuerzas del orden para rescatar niños que son víctimas de redes de tráfico para la esclavitud y la explotación sexual.

El oficial logra rescatar a un niño mientras que su hermana continúa prisionera. Debido a la dificultad del caso, Ballard decide renunciar a su puesto para emprender un rescate por su cuenta en Colombia con el objetivo de salvar a la niña y traerla de regreso con vida.

La película cuenta con la participación protagonista del actor de importantes filmes como ‘La pasión de Cristo’ y ‘La delgada línea roja’, Jim Caviezel, el productor y actor Eduardo Verástegui, Mira Sorvino, Bill Camp, Kurt Fuller, entre otros.

Incluso, el productor y director de cine Mel Gibson a finales del mes de junio, se manifestó a través de un video compartido en la cuenta oficial de Twitter de la organización ‘Razón + Fe’ para invitar a todos los usuarios interesados a ver la película dirigida por Alejandro Monteverde y producida Eduardo Verástegui.

🤩 Es el primer paso para ACABAR con el tráfico sexual de niños. pic.twitter.com/K5Ny7sWomR — Razón + Fe ن (@razonmasfe) June 30, 2023

El mensaje de Mel Gibson ha generado una oleada de desinformación en redes creando lo muchos han llamado como un movimiento internacional en torno a la cinta. En Youtube hay una serie de videos dedicados al tema en los que se acusa a las élites de querer silenciar la cinta y que el filme ha sido censurado impidiendo su estreno mundial. Verástegui, el productor de la cinta ha afirmado que en altas esferas no desean que la película sea vista.

Escenarios de ‘Sound of Freedom’ en Colombia

El rodaje y producción se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena entre finales del mes de julio y principios del mes de agosto del año 2018. Uno de los obstáculos fue la seguridad del actor principal, la esposa Jim Caviezel se había visto la serie Narcos y le gustaba que su esposo viajara al país al rodaje, por ello la producción tuvo traer a 30 exmarinos de la Armada de los Estados Unidos para su cuidado en Colombia durante el rodaje.

También quisieron escenificar el tráfico sexual que se vive en Cartagena e incluso los miembros del equipo pertenecientes a los exmarinos e integrantes de la organización escenificada vivieron la experiencia en el centro donde les ofrecieron a menores edad y terminaron interviniendo en un operativo para evitar la explotación sexual de niños en Cartagena. “Ellos no podían a aparecer y les dieron todo el crédito a la policía”, dijo Verástegui.

Además de Cartagena, se incluyeron otras locaciones características de Colombia a lo largo del filme, como es la ciudad de Bogotá. En el tráiler se ven barrios de Bogotá, la estatua de la Virgen de Guadalupe, panorámicas del centro histórico de Cartagena y sus callecitas después de una lluvia, donde el actor principal Jim Caviezel corre y hace ejercicio también en los corredores de la bahía, las islas del Rosario, entre otras locaciones.

Eduardo Verástegui afirmó que el equipo de producción contratado en Colombia fue muy profesional y talentoso lo cual le dio más realismo a la cinta.

Aunque el sitio especializado en críticas y reseñas de cine y televisión Rotten Tomatoes ha evaluado este filme con una calificación del 79%, el público le ha otorgado una puntuación del 100%. En este mismo sentido IMDb calificó el metraje con una puntuación de 8.6

Sound of Freedom debutó en la gran pantalla el pasado 4 de julio en Estados Unidos y durante su estreno superó las cifras logradas por producciones como Indiana Jones 5, Spider-Man, Transformers y Elemental. A tan sólo 9 días de proyección, el filme dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde acumuló más 4 millones de espectadores para convertise en la película más taquillera en Estados Unidos.

Amenazan al productor Eduardo Verástegui por cinta ‘Sound of Freedom’ sobre el tráfico de niños

Ahora ocurre una nueva noticia sobre el filme. El productor, excantante y activista político mexicano Eduardo Verástegui ha dedicado en los últimos años a dar mensajes sobre diversas problemáticas para hacer consciencia en las personas. Verástegui denunció que ha recibido varias amenazas de muerte debido a su trama: el tráfico de niños.

También puede leer: Prográmese para el Italian Screens, nuevo cine italiano en Colombia

Verástegui en declaraciones a Telemundo afirmó que “había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Me han amenazado muchos veces, me han tratado de que parara el proyecto muchas veces, pero para mí esos son señales”.