Guajira y Mai decididas a sentenciar a Sara en ‘Desafío The Box’

Esta noche se conocerán quienes de los 10 participantes que siguen en pie en el ‘Desafío The Box’ serán algunos de los semifinalistas que pasan al siguiente ciclo en la Ciudad de Las Cajas.

Puede leer: ¿Juli del ‘Desafío The Box’ saldrá por lesión?

Hasta ahora quienes ya están confirmados son Sensei y Kaboom por Alpha, ya que Byron y Aleja portan chaleco y deben enfrentarse en el box negro. Mientras que hasta ahora el único confirmado por Beta es Yan, ya que Rapelo está sentenciado y todavía falta por definir cuál de las mujeres de Beta deberá enfrentarse a Aleja.

A la altura del capítulo 77 el norte de cada uno de los de cada una de las casas es garantizar su estancia una semana más en competencia, pero sobre todo un puesto en la semifinal del ‘Desafío The Box’.

Beta sí o sí tendrá que escoger a una de sus mujeres y las conversaciones sobre cuál de las cuatro sería la elegida se ha hecho más que presente. Guajira y Mai ya han hablado del tema en reiteradas oportunidades e incluso han presionado a Yan para que en caso de una votación lo haga por Sara.

“Si le tiramos a Juli vamos a quedar como una mierd@. No forcemos nada porque entonces nos tocará convencer a Sara, convencer a Aleja y forzar un poco las cosas”

“Además, capitana, nos elige, nos da la oportunidad de estar acá. En medio de todo, ella no es una mala pelada, le ha metido más que Sara. El juego nos mostró que hoy Sara no rindió, y no la vamos a premiar, si hubiera ganado lo pensaba, pero no”

— Guajira