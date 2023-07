¿Tiene talento?: Sebastián Martínez conquistó a seguidores con el baile que se ‘pegó’ con otra mujer

Sebastián Martinez, famoso actor de Colombia por papeles como Méndez en ‘Hasta que la Plata nos Separe’, se ha caracterizado por ser un hombre muy relajado y ‘parchado’ y prueba de ello fue el video que compartió bailando con otra joven mujer.

Además de ser conocido también por su participación en ‘Pálpito’, serie de Netflix, también lo es por ser considerado uno de los actores más bellos físicamente de la televisión colombiana, por eso, no es raro que de vez en cuando le ‘echen los perros’ en comentarios y fotos de redes sociales.

Ahora, compartió un video bailando con Valeria Sandoval, quien también es conocida por ser la hija de Alejandra Sandoval y ser bailarina experta, bailando una famosa canción que ahora mismo es tendencia en redes sociales.

Un video corto que demostró el talento del guapo Sebastián Martínez, pues en redes sociales muchos usuarios no desaprovecharon para comentarle y elogiar su talento:

“Bailarin y papi. Ah no chao”, “el villano más sexy que he podido ver y a pesar de todo lo que hizo en la serie de Pálpito, seguía enamorada”, “el amor de mi vida”, “que belleza ome. Colaboración que no esperaba, pero necesitaba”, afirmaron algunos usuarios en internet.

Sin duda, Kathy Saenz ha sido elogiada por es hermoso esposo que tiene, además de el buen padre de familia. Hace poco postergaron un video desde Europa y paseando en pareja, confesando que era el momento perfecto para conectar y estar sin hijos, recargando la pasión de la relación.

Luego de tantos años de relación, la pareja sigue más feliz que nunca.