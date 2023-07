Yina Calderón es denunciada públicamente por incumplida y no quiso pronunciarse

Yina Calderón, además de ser conocida como creadora de contenido digital, también es reconocida por su faceta como empresaria, teniendo en cuenta que desde hace años tiene una empresa de fajas, además de otros negocios, en los que ha incursionado para generar más ingresos. Sin embargo, hombre la acusa de no ser muy seria frente a los negocios que hace.

Sin duda, Yina Calderón se ha propuesto generar más plata a partir de muchas otras cosas, incluso de la música, pues ha sido contratada en muchas ciudades y se ha dado a conocer en el género de la guaracha.

Sin embargo, parece que hay un hombre que no se siente muy feliz de trabajar con ella, pues aseguró que tuvo que salir en un video denunciado la situación porque no encontraba solución al conflicto porque ella no había podido hacerlo.

En medio de dicho video, aseguró que le había arrendado dos locales a la también dueña de un spa de cerveza para su empresa de fajas, pero habían pasado ya dos meses y nada que le pagaba ni tampoco le hallaba solución al problema.

Dicho video fue rodado en el programa de entretenimiento ‘La Red’ y lo cierto es que no es raro que esté en medio de polémicas, pues los mismo presentadores confesaron que Calderón vivía de polémica en polémica.

A pesar de que el propio programa trató de comunicarse con ella, no quiso hablar respecto al tema, solo dijo que estaba tratando de solucionar el tema para entregar los locales, pero el tema ya se encontraba por vías legales.