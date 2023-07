‘Sound of Freedom’ sí la presentarán en Colombia: los de Cine Colombia contactaron a los productores

Sound of Freedom Captura de pantalla.

La película ‘Sound of Freedom’ y su particular estrategia de marketing a través de internet rompió esquemas haciéndola la más taquillera del momento en el mundo. Sin embargo, aún no está en carteleras en Colombia.

Lo que pocos saben es que parte su trama fue filmada en 2018 en varias locaciones colombianas.

También le puede interesar: ‘Sound of Freedom’ la película que arrasa en taquilla en el mundo fue filmada en Colombia

Por eso el presidente de Cine Colombia, Munir Falah, anunció desde Twitter que están hablando con los productores de la cinta para traerla al país.

“A Cine Colombia sí le interesa estrenar la película “Sound of Freedom” en sus salas de cine. Hemos logrado contactar a los Productores y estamos en conversaciones para una posible negociación“, dijo.

Y agregó: “Lo único que los productores nos han confirmado hasta ahora, es que por temas contractuales, en Colombia no podría estrenarse antes que Mexico, cuya fecha de estreno está para Agosto 31-2023. Seguiremos avanzando”.

Lo único que los productores nos han confirmado hasta ahora, es que por temas contractuales, en Colombia no podría estrenarse antes que Mexico, cuya fecha de estreno está para Agosto 31-2023.



Seguiremos avanzando. — Munir Falah (@MunirFalah) July 14, 2023

‘Sound of Freedom’ en Colombia

‘Sound of Freedom’ (‘Sonido de libertad’, en español) es una película que, desde su estreno el 4 de julio de 2023 para la cartelera norteamericana, se ha convertido en tema de conversación a nivel mundial debido a la crítica social que se recrea en su trama.

La cinta ‘Sound of Freedom’, que además ha generado polémica, por su forma de generar mensaje visibilizando la trata de niños,usando nombres de grandes actores en redes sociales, es la obra del director mexicano Alejandro Gómez Monteverde y el productor Eduardo Verástegui.