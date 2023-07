“No me importa, es mi bebé”: Marcela Reyes ‘cantó la tabla’ a quienes critican crianza de su hijo

Marcela Reyes es una de las DJ’s más reconocidas en Colombia y esta vez ella decidió responder a algunas críticas que recibe por la crianza de su hijo, Valentino. Ella ha decidido hacer pública la forma en que involucra a su hijo en su vida artística y cómo lo cuida. En sus últimos pronunciamientos sobre el tema ella aclara que “no le importan” la críticas que recibe respecto a la crianza de su hijo.

La ‘Reina de la Guaracha’, como se hace llamar en redes, respondió por medio de sus historias de Instagram las críticas que recibe por mostrar públicamente la vida de su hijo y cómo lo lleva a sus toques, para que cante y se desenvuelva en el escenario.

También le puede interesar: Marcela Reyes mostró cómo le quedaron sus glúteos luego de la cirugía reconstructiva a la que se sometió

“Esto me causa mucha risa. A mí, la verdad, con todo el respeto y también con todo el amor les respondo: a mí no me importa lo que opinen de mi hijo porque finalmente es mío, es mi bebé, soy yo la que me mato trabajando, soy yo la que trasnocho, soy yo la que me parto el lomo para poderlo tener bien y creo que por lo mismo tengo el derecho y la potestad de decidir cómo crío a mi hijo”, dijo en su cuenta de Instagram.

Pero además, también explicó que está feliz con cómo lo ha criado y que sea un niño libre y se exprese como quiera. “Ustedes sacarán deducciones por lo que ven en la pantalla, pero realmente no saben cómo vivimos, ni cómo educo a mi bebé. Yo soy feliz con que él tenga su personalidad abierta, que se exprese y que a diferencia de otros niños pueda ser un niño feliz, obviamente teniendo unos parámetros de respeto”, agregó.

Lea también: Marcela Reyes contó lo que pasó con su hijo tras preocupar a sus seguidores

Cabe mencionar que hace varios días la DJ también publicó fotos de su hijo en la clínica, a punto de someterse a un procedimiento médico, puesto que le salió una tumor benigno en el cuello. Aunque no era malo para su salud, el tumor estaba creciendo a pasos agigantados y por eso tuvieron que operarlo para poder extraérselo.