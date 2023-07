“Solo preguntaba por la plata”: Claudia Bahamón confesó los ‘errores’ que cometió al inicio de su carrera

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana teniendo en cuenta su amplia visibilidad en la esfera del entretenimiento haciendo parte de producciones como ‘MasterChef Celebrity’, Noticias RCN, ‘¿Quién es la máscara?’, entre otros.

Además de su participación en la pantalla grande la huilense no deja de lado, sus otros proyecto llevando a cabo su rol como activista en donde hace pocos meses decidió realizar su propio pódcast en el que reveló detalles.

En esta ocasión la presentadora reveló que no tendría ningún invitado, pues quien contaría su historia sería ella misma. Claudia reiteró que en sus años de experiencia no resultó para nada sencillo poder integrar el ser parte del mundo de la farándula y el poder ser activista, teniendo en cuenta que para muchos estos son cambios completamente opuestos: “Las personas a veces se atreven a juzgar como si tuvieran el derecho de hacerlo”, reiteró la huilense.

Asimismo, Bahamon indicó que “quién es quién para juzgar a otro”. Pues desde su rol como figura pública y de participar en un reality de cocina ha buscado hacer un llamado y utilizar la serie de contactos y hasta las propuestas de trabajo que le llegan con el fin de cambiar la perspectiva frente al cuidado del medio ambiente y los animales: “Yo entendí que la coherencia y la perfección absoluta son estándares innecesarios e imposibles de alcanzar”.

La presentadora aseguró que luego de más de 15 años su camino ha valido la pena, pues aunque no ha sido fácil y empezó con muchos miedos se siente muy orgullo, ya que valora el día a día, soñando con poder transformar el mundo: “Hace mucho cuando empecé en el mundo del entretenimiento no me importaba el planeta, no veía una conexión, solo preguntaba cuanto me van a pagar”.

Sin embargo, Claudia dejó claro que su visión hoy es completamente diferente e incluso confesó que cuando empezó a hacer campañas de cuidado con el medio ambiente la miraban como un “bicho raro”, sin llegar a ningún acuerdo. Pero, ahora todo ha cambiado a tal punto que son las marcas quienes la buscan no solo para que ella sea su imagen sino también para que los asesore sobre cuál es la mejor manera de que una iniciativa logre ser todo un éxito sin afectar al medio ambiente.