¿Se acabará el amor por culpa de Dolores? Ana y Joaquín buscarían recuperar a sus familias en ‘Ana de Nadie’

‘Ana de Nadie’ es una de las telenovelas más queridas por los televidentes, pues a lo largo de la misma, personajes como Ana, Joaquín, Violetta y Horacio se ponen a prueba con las diversas situaciones económicas, sociales, familiares y amorosas que deben enfrentar juntos desde sus diversas personalidades.

Si bien, el canal RCN ya anunció que la telenovela está en su recta final, uno de los hechos que quizás más ha generado sorpresa entre los televidentes resultó ser Dolores, la mamá de Ana, teniendo en cuenta que ha sido un personaje de amores y odios a lo largo de la producción.

Aunque dejó ver su desacuerdo y molestia frente a Joaquín en esta recta final ha estado evitando encontrarse con él, mientras que Joaquín como es costumbre trata de tener la mejor relación posible con ella. Sin embargo, se conoció que Dolores padecería una enfermedad terminal que de acuerdo con su médico, ya está tan avanzada que no tendrá ninguna cura. Cabe resaltar que en varios episodios la mamá de Ana se mostraba ingiriendo bastantes pastillas e incluso tratando de esconder varios dolores.

Ante la lamentable noticia por parte del médico quien le pidió contarles a sus familiares, Dolores se negó indicando que nadie podría. Sin embargo, con quien tuvo la confianza de revelar la situación fue con Joaquín a quien le comentó que le quedaban pocos meses de vida, por su parte, el periodista reiteró: “¿Por qué me está contando esto a mí?”

Y es que esta no resultó ser la única escena que terminó causando intriga, pues Joaquín le pregunta a Dolores si le pedirá que se le aleje de Ana. Asimismo, la noche anterior, al parecer, realizó algunas peticiones en las que buscaba que su otra hija Camila y Genoveva regresa con Horacio, según ella, al terminar con Cortes.

Precisamente, al día siguiente Ana ingresa va a visitar a Dolores, se percata que no se ha levantado y comienza a preguntarle el motivo de esta situación mientras que ingresa a su habitación. Lo cierto es que este avance generó expectativas entre los internautas quienes no dudaron en sacar sus propias conclusiones. Pidiéndole al canal que no juegue con sus emociones, que no pueden creer en lo que está sucediendo y que solo esperan que Ana y Joaquín puedan terminar juntos.

QUE ES ESTE DESORDEEEENNN QUE ESTA PASANDOOOOO???? SEGUNDO AVANCE #AnaDeNadie pic.twitter.com/9DyzzMaNae — 𝑉𝑎𝑛𝑒𝑠𝑎 𝑂𝑟𝑡𝑖𝑧 🌸🇨🇴 (@vanee_ortiz96) July 15, 2023

#AnaDeNadie REPITAN ESTO JOAQUIN NO SE VA A ESPAÑA! Joaquín no puede dejar a Ana en estos momentos 😔 Ana encuentra a su mamá muerta??? pic.twitter.com/7Exz1gmcM5 — Magda 🌸 (@Magda_Guerra) July 15, 2023

Ayer sentía pena hoy ya no, que le diga a Benja que le mando saludos #AnaDeNadie https://t.co/hanumlVw1I — Aensi 💙🐰 (@heyaensi) July 15, 2023

Maldita vieja, y de seguro hace todo eso después que habla con Horacio y él le diga que quiere otra oportunidad con Ana, malditaaaaaaaa sea como nos hacen todo esto 😭💔 #AnaDeNadie — Brendaly Berrios (@brendalyberrio1) July 15, 2023