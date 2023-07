“Esas lágrimas lo valen todo”: Cristina Hurtado mostró el sentido momento que vivió en compañía de sus hijos

Cristina Hurtado y Josse Narváez son una de las parejas más queridas en la esfera del entretenimiento teniendo en cuenta que llevan más de 20 años juntos y tres hijos, Juan José y Mateo, quien son lo más importante en sus vidas e intentan apoyarlos en los diversos proyectos que desean emprender.

Hace pocos meses Hurtado a través de su cuenta de Instagram se mostró emocionada por el nuevo rol de Josse, revelando que ha sido durante varios años uno de sus más grandes proyectos, teniendo en cuenta que se había dedicado a la presentación, pero ahora está inmerso en la esfera de la música siendo parte de ‘Hombres a la plancha’.

Le puede gustar: “No estaba preparada para esto”: Alejandra Giraldo recibió importante e inesperado reconocimiento repleto de aplausos

Si bien, Cristina suele acompañarlo varios días en el teatro disfrutando de principio a fin de sus presentaciones en esta ocasión quienes llegaron para apoyarlo fueron sus dos hijos. Juan José y Daniel. Cabe resaltar que Daniel, quien es el mayor no es hijo de sangre de Narváez, pero sí de corazón, pues desde el inicio de su relación con Cristina le ha reiterado su amor y apoyo sin importar las situaciones.

La presentadora a pesar de que ya lo ha visto varias veces en el escenario las emociones siempre resultan ser las mismas. Pues desde su carro no podía esperar para ver a su pareja e incluso su hijo Juan tuvo que comer en el vehículo para poder entrar a tiempo, al parecer, por los extensos entrenamientos en sus prácticas de natación.

También puede leer: ¿El ingreso son las buenas influencias? Participantes del ‘Desafío’ que ya triunfaban en la esfera del entretenimiento

Sin embargo, el emotivo video no terminó allí, pues precisamente Juan José no pudo ocultar el sentido momento mientras que su papá interpretaba la famosa canción ‘¿Y cómo es el?‘ de José Luis Perales. Por su parte, Cristina no dudó en captar la situación y también compartir con todos sus fans el hecho: “Orgulloso de su padre, estas lágrimas lo valen todo”.

Lo cierto es que Josse no ha sido el único que ha estado feliz con esta nueva etapa de su vida, también su familia quien ha presenciado de cerca cada uno de sus avances e incluso en pasadas apariciones dejaron claro que practicaba varias canciones mientras que disfrutaba de una ducha.