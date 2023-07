‘Lisos’ como los resultados de la queratina: ‘Epa Colombia’ boleteó a miembros de su marca que la robaron

La vida de Daneidy Barrera, cambió rotundamente gracias a su labor en las redes sociales, hecho que la llevo de ser acusada de vandalismo por dañar una estación de TransMilenio, a recibir la cinta presidencial por su labor como empresaria. Pero no todo es alegría para ‘la reina de las queratinas’, ya que recientemente reveló que los administradores de sus locales comerciales la han robado en reiteradas ocasiones.

La venta de productos para el cuidado y el alisado del cabello es el fuerte de ‘Epa Colombia’, quien fruto de su esfuerzo ha generado cientos de empleos en Colombia, y de paso ha aumentado los ceros en su cuenta bancaría para darse todo tipo de lujos, como: La instalación de 80 diamantes en su dentadura; y la compra de un costoso vehículo de la marca Audi.

Administradores de locales de queratina de Epa Colombia la robaron

La creadora de contenido bogotana, aprovechó su cuenta de Instagram, en donde acumula 5,2 millones de seguidores, para revelar algunos detalles de los administradores de sus comercios, qué acorde a sus declaraciones le robaron una millonada aprovechándose que ella no hace una revisión constante de su inventario.

“Usted cree que yo soy una mala jefe o que me la ganó fácil. La gente lo resulta demandando, hablando mal de uno y de la empresa. La de Medellín en diciembre me robó 12 millones; al que despedí de Restrepo me robó 29 millones; el que estuvo en Villavicencio en noviembre me robó 7 millones. La gente hoy en día no obra bien”, manifestó Barrera, quien no ocultó su rabia en sus historias.

