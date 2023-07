¿Incómodo? Modelo de OnlyFans reveló cómo se enteró de que su profesor de infancia era suscriptor

Babi Palomas, es una de las modelos más mediáticas de Brasil y con su contenido para adultos en Only Fans viene arrasando en redes sociales. Esta vez ella mismo fue quien reveló que uno de sus suscriptores a su página de contenido subido de tono es, precisamente, un profesor de su infancia.

La modelo de contenido para adultos se ha hecho un buen renombre en el sector y ha impulsado sus redes sociales, mediante las que cuenta también todo tipo de anécdotas. La modelo se dispuso a interactuar con sus seguidores por medio de la cajita de preguntas de Instagram y sorprendió a sus seguidores con una anécdota muy peculiar.

La joven modelo destacó que al revisar su lista de seguidores en Only Fans descubrió con sorpresa que su antiguo profesor de primaria está dentro. “Me sorprendió encontrarlo allí, pero no es algo que me moleste. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy”, explicó la modelo con voz tímida al contar la incómoda situación.

A pesar de generar debate entre sus seguidores, la modelo, de tan solo 21 años, ha defendido su derecho a que se dignifique su trabajo, abriéndose a contar cosas sobre su quéhacer y transmitiendo la confianza que se necesita para ofrecer contenido para adultos atractivo y creativo.

¿Cuánto dinero se puede ganar con OnlyFans?

Los usuarios de OnlyFans más populares pueden generar en promedio unos 10,000 dólares al mes. Pero en un cálculo más realista para un creador con 5000 seguidores, este podría generar entre $749 y $3747 al mes, tomando en cuenta si el 1 % y 5 % de sus seguidores paguen una suscripción de $14,99.

En este cálculo no se incluyen los ingresos generados por propinas, los mensajes de pago por vista (PPV) y las ventas adicionales que pueda generar. La mayoría de los creadores de contenido en OnlyFans establecidos suelen cobran entre $9.99 y $19.99 dólares al mes. Pero la plataforma permite cobrar hasta $49.99 dólares mensuales.

Sin embargo, la cuota mensual de la suscripción también dependerá del nicho en el que se encuentre el creador de contenido, puesto que aquellos que realizan pinturas o dibujos, no suelen cobrar lo mismo que alguien que hace porno.

Pero lo que si puede quedar al criterio del creador es la cuota que cobrará por los mensajes de pago por vista (PPV) que quiera vender. Este puede ser una fotografía o un video especial que quiere vender por un pago extra.