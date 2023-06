En entrevista: Cristina Hurtado respondió a críticas de usuarios luego de subir una foto en ropa interior

Cristina Hurtado es una de las mujeres más bellas de Colombia, no solo por su físico, sino porque su personalidad ha encantado a muchos espectadores en el país. A pesar de haber dado a luz a tres bebés, la presentadora ha logrado mantener su cuerpo con ejercicio, cuerpo que luce en sus redes sociales de vez en cuanto. Pero fue precisamente esto lo que generó muchas críticas por parte de algunos seguidores.

En 2020, cuando nadie podía salir de casa, Cristina Hurtado aprovechó para realizar sus entrenamientos desde casa, lo que la mantuvo con su cuerpo bastante esbelto. Sin embargo, llegó su tercer bebé y le tocó empezar desde cero, incluso entrenando 20 minutos cuando su hijo se dormía.

Ahora que su cuerpo retomó su figura antes del embarazo, Cristina suele compartir fotos en ropa interior y de su marca, lo que ha generado que varios seguidores la critiquen por no darle pena al subir ese contenido teniendo tres hijos.

Cristina Hurtado le responde a los que la critican en redes sociales

Ante esto, para una entrevista a ‘Lo Sé Todo’, Cristina Hurtado decidió por fin responder a los usuarios que la criticaron:

“Yo no me había dado cuenta de eso hasta que miré redes un día después y veo las noticias. Ustedes no saben el proceso y todo lo que uno tiene que pasar después de tener el tercer hijo, después de que se estira por tercera vez este cuerpo, hormonas, estrías, para poder lograr estar en forma. No sufran que porque subo una foto en vestido de baño o en ropa interior de mi marca, por mis tres hijos y por mi esposo, ¿por qué sufren por eso?, si ellos están felices y orgullosos y les encanta ver bella a su mamá y no estoy haciendo anda malo”, afirmó Cristina.