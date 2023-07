“Yo puedo y tú no”: Critican a Mary Méndez por querer “aparentar” con un plato de comida

Mary Méndez no solo es famosa por ser una reconocida periodista y presentadora del programa ‘La Red’ del Canal Caracol, sino por su línea fit en redes sociales, mostrando no solo sus entrenamientos, sino también la comida que consume para mantenerse saludable, sobre todo con su linea Fitcook.

Sin embargo, parece que no todos están de acuerdo con ella, ni tampoco el cómo muestra lo que hace en redes sociales, pues parece que algunos aspectos le molestan a sus seguidores, sobre todo la idea de estar tomando foto a la comida, que es tan común en muchas personas.

Un usuario no aguantó las ganas de hablarle a la también presentadora de ‘También Caerás’ para preguntarle directamente sobre el objetivo de dichas fotos:

“Me gustaría saber el por qué de las personas que saben fotos de la comida, cuál es el propósito. Por ejemplo la foto de tu comida sería un ‘hey, miren lo que me comí, mira lo raro que es o yo puedo y tú no’”

Ante esta insinuación, Mary Méndez decidió dejar su punto bastante claro para todos:

“A mi la comida no solo me parece un arte, es sexy, es atractiva, provocadora, atrayente, expresa estados de ánimo. El ‘yo puedo y tú no’, me parece hasta gracioso, pero cada uno percibe las cosas a su manera”, afirmó la famosa presentadora.

¿Quién está reemplazando a Mary Méndez en ‘La Red’?

Mientras Mary Méndez se encuentra de vacaciones, Sandra Posada es la presentadora que está en el set del programa acompañando a los demás. Sandra es corresponsal en Medellín en ‘Día a Día’.