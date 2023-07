“No soy una empleada de Naciones Unidas”: Shakira le ‘salió’ al paso a las críticas que recibió por ‘Sessions #53′

Shakira es una reconocida cantante colombiana quien cuenta con una amplia carrera musical entre los que se destacan éxitos como ‘Waka waka’, ‘Chantaje’, ‘Te felicito’ y por supuesto, el más reciente, ‘Acróstico’, en el cual aparecen sus dos hijos Sasha y Milán, fruto de su relación de más de 8 años con el exfutbolista Gerard Piqué.

Si bien, la barranquillera no suele conceder entrevista cotidianamente ahora que su carrera está en la cima ha decidido compartir varios momentos difíciles que atravesó y también el apoyo tanto de sus seguidores como de su equipo de trabajo.

Le puede gustar: “Gracias por tanto amor estos 16 años”: Reconocido periodista entre lágrimas despidió a integrante de su familia

En medio de una entrevista con la periodista Alejandra Espinoza, quien hace parte del programa ‘Primer Impacto’, ambas conversaron de varios temas entre ellos, una de las canciones que más generó revuelo fue ‘Sessions #53′ la cual realizó junto a Bizarrap y en la que lanzó fuertes dardos en contra de su expareja Piqué y su nueva novia Clara Chía.

Si bien, Shakira había optado por no revelar muchos detalles al respecto, aseguró que ante la letra y el lanzamiento de la canción varios integrantes de su equipo de trabajo no estuvieron de acuerdo con ello e incluso confesó que no le tenía mucha fe al principio: “No pensé que iba a ser tan emblemática, no me la imaginaba”.

También puede leer: ¿Por fin soltó a Petro? Marbelle lanzó propuesta para evitar robos, “aplíquelo y diviértase”

Asimismo, la barranquillera indicó que en medio de su grabación y producción, allegados le pidieron no sacarla: “No vayas a sacar esa canción, que estás pensando, Shakira cambia la letra”. Sin embargo, ella decidió seguir su instinto, pues cada una de sus letras como es bien sabido está inspirada en una etapa de su vida o también, logra generarla algún enganche, produciendo que salga al mercado.

“Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública”, resaltó en medio de varias risas destacando que ella es una artista que a partir de sus canciones ha buscado expresar cada una de sus emociones. En algunas ocasiones de amor, compañía, momentos especiales, pero también y como cualquier otro ser humano, dejar ver aquellas etapas no tan agradables las cuales en muchas ocasiones la música suele expresarla mucho mejor.