“Gracias por tanto amor estos 16 años”: Reconocido periodista entre lágrimas despidió a integrante de su familia

Daniel Trespalacios es un famoso periodista, DJ productor y locutor colombiano mejor conocido como ‘Tripas’ quien ha hecho parte de la emisora ‘La Mega’ por más de 13 años, ganándose el cariño de los oyentes juveniles dejando ver su amor por la radio y la música electrónica.

El locutor más allá de la radio busca compartir con sus seguidores varios detalles de sus nuevos proyectos y porque no, algunas de sus rutinas diarias. Sin embargo, hace pocos días sorprendió a sus fans con una triste noticia, como lo fue el deceso de importante integrante de su familia.

A través de un video, Trespalacios aseguró: “16 años de felicidad, de lindos momentos, de compañía, de todo”. Seguidamente, el Dj reiteró que su gato era una nota, destacando que durante todos estos años nunca le hizo falta nada, pues a pesar de la serie de proyectos de los que ha hecho parte siempre buscó darle lo mejor de sí tanto de manera emocional como económica.

Asimismo, Daniel indicó que el pasado 10 de julio resultaba ser su última noche: “Ya con su mirada me hace saber que está cansado, (ya no aguanto orinar, ya no quiero ir a comer, ya mis patitas no las puedo apoyar porque me caigo). El Dj resaltó que tanto su gusto como él no deseaban seguir en esa situación, cabe resaltar que mientras relataba el duro momento, su gatito no dudó en mover su cola demostrándole una vez su cariño por él.

Finalmente, Trespalacios se tomó varios minutos para expresarle su amor resaltando que ya iba a poder descansar y compartir con otros gatitos: “Hazlos felices a todos allá, eres un gato muy valiente, muy lindo… Gracias por todo el cariño, esta es nuestra última noche juntos”, ante el sentido momentos las lágrimas fueron inevitables abrazando a ‘Tripas’.