‘Epa Colombia’ reveló la millonada que le han robado los administradores de sus negocios

‘Epa Colombia’ le contó a sus seguidores que ha pasado por algunos meses complicados debido a que varios empleados le han robado grandes sumas de dinero de sus negocios, revelando la millonada exacta mientras dejaba ver su molestia a través de un par de historias de Instagram.

La joven se ha mostrado muy enfocada en su trabajo desde que comenzó el año 2023, dedicándose de lleno a sus negocios de salones de belleza y productos para el cabello, con la mayoría de sus publicaciones relacionadas a este tema y expandiendo sus locales por todo el país.

Puede leer: ¿Cuánto le costó?, ‘Epa Colombia’ sorprendió al revelar cómo obtuvo los 80 diamantes de su boca

Pero a pesar de tener su meta enfocada en el trabajo, tal parece que Epa Colombia ha tenido algunos tropiezos en el camino que le han costado una gran cantidad de dinero, comentándole a sus seguidores que varios empleados le han robado millones de pesos de su negocio.

En una de sus historias se mostró un poco molesta al confesar que, presuntamente, tres empleados terminaron robándole más de 45 millones de pesos, indicando que hasta la fecha le sigue afectando económicamente ese déficit monetario.

“A mí con los administradores me ha ido mal, me roban. La de Medellín en diciembre me robó 12 millones [de pesos], el que despedí hace poquito de Restrepo (...) me robó 29 millones, el que estuvo en Villavicencio en noviembre me robó siete millones”, comentó la empresaria en una historia.

Lea también: Ni con un talismán la iguala: ‘Epa Colombia’ se le midió a cantar como Ana Gabriel y desató burlas en redes

Epa Colombia también admitió que en esta serie de ”robos” en su negocio también tiene su parte de responsabilidad, admitiendo que estaba confiada de sus empleados y que nunca revisaba el inventario. Sin embargo, luego de esto decidió chequearlo ella misma con mayor frecuencia.

Además, destacó que algunos de sus trabajadores la han engañado con otros aspectos fuera del inventario como con las horas extras, dejando ver que ponían que salían a altas horas de la noche cuando realmente terminaban su turno a las seis de la tarde.

Finalmente contó que una de las razones por las que ya no publica tantos videos en sus redes sociales es porque ha estado más pendiente de sus negocios para evitar que situaciones de robo como estas vuelvan a sucederle.