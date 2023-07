Diego Trujillo denunció que fue víctima de robo a través de una empresa de domicilios

Sin lugar a dudas, los robos son uno de los delitos que más se registran en el país y pese a que se han buscado las formas para fortalecer los esquemas de seguridad, al parecer, los delincuentes saben como apañarse las para saltar tales barreras. Un gran número de personas ha denunciado ser víctimas de hurto y a este listado se le sumó el actor Diego Trujillo, quien comentó una nueva modalidad de robo por la que le quitaron parte de su dinero.

Le puede interesar: “No sean miserables”: El actor Diego Trujillo se despachó contra medios que inventaron chismes sobre él

A través de su cuenta de Twitter, el actor comentó que fue hurtado luego de hacer un pedido a domicilio por la reconocida aplicación de Rappi. Sin embargo, contó que al momento de la entrega el domiciliario canceló el pedido y no le devolvió el dinero.

Le puede interesar: Le falta barrio a ‘Walter Blanco’: Diego Trujillo recibió cátedra de ‘calle’ por parte de su hijo

Tal parece el que artista a la hora de recibir el paquete no estaba en su residencia, pero que él había dejado el código de entrega al portero para que pudiera recibir el encargo del Rappi. No obstante, el domiciliario habría cancelado el pedido, justificando que el actor no estaba en su casa para recibir el recado.

´´El atropello de Rappi Colombia, Solicito que el pedido sea entregado en la portería porque estoy fuera. Le dejo el código al portero, el repartidor llega y ni siquiera timbra, se limita a decir que está afuera del edificio. Como no puedo recibirlo, cancelan y me roban la plata´´, fueron las palabras del actor en sus redes sociales.

El atropello de @RappiColombia Solicito que el pedido sea entregado en la portería porque estoy fuera. Le dejo el código al portero, el repartidor llega y ni siquiera timbra, se limita a decir que está afuera del edificio. Como no puedo recibirlo, cancelan y me roban la plata — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) July 13, 2023

El tuit fue ampliamente comentado por otros usuarios que aseguraron que esta es una modalidad de robo bastante frecuente, pues varios también han sido hurtados de cosas similares. Tal fue el alcance de dicha publicación que incluso la misma empresa de Rappi respondió, escribiendo:‘’Buenas tardes, Por favor cuéntanos al DM todos los detalles de tu caso, además, envíanos tu correo y teléfono asociado a tu cuenta Rappi. Lo revisaremos”.