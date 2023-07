Rapelo ahora va con coqueteos a Mai en 'Desafío The Box' y las reacciones no se hicieron esperar Foto: Captura de YouTube

Luego de culminar la prueba de contacto que le garantizó al equipo Beta la vitoria de la ultima sentencia y hambre del ‘Desafío The Box’ y de llevarle el chaleco a Byron de Alpha, los miembros del equipo azul no dudaron en hablar de temas subidos de tono antes de irse a dormir.

Puede leer: Yan le “reveló” a Juli las intenciones de Mai y Guajira en ‘Desafío The Box’

Y es que Rapelo dijo unas palabras referentes a la intimidad que no pasaron por alto a las que de inmediato Yan respondió que no tenía con quien, pero que no le queda de otra que esperar, pese a que aseveró que ya aguanta, y agregó que a su regreso por lo menos tendrá trillizos y agregó otra frase que desató las risas de los demás.

“Juli ya llega embarazada” — Yan

Yan no se quedó allí pues cuestionó hasta cómo sería el cabello de un bebé entre Juli y Rapelo. Pero Rapelo se quedó callado, por lo que Mai intervino y le exhortó a que, si no quería hijos, que entonces se pasara a su cama. Ante esto Juli la invitó a dormir con ella y Rapelo en el medio.

Pero Mai se arrepintió por lo que Rapelo decidió metérsele en la cama y en medio de la oscuridad la abrazó y tomo de la cara para besarla en medio de risas, Mai no le siguió el juego y lo mandó a irse de nuevo a la cama con Juli.

Sin embargo, la situación fue publicada en las redes del ‘Desafío The Box’ y las reacciones por parte de la comunidad digital que sigue día a día lo que ocurre en la Ciudad de Las Cajas no dejó de reacciones con respecto al hecho. Algunos aseguran que Mai gusta de Rapelo desde hace tiempo y que este fue el momento indicado.

“Rapelo se equivocó de reality, él tenía que ir para Acapulco Shore”, “Rapelo casi le cumple el sueño a Mai ja ja ja ja ja, que no se note que el man le llama la atención desde que estaba en Gamma 🥱”, “Rapelo quiero con todas, pobre mujer de Rapelo 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️” y “Mai había estado esperando este momento todo el desafío JAJAJAJJAJA y Rapelo se la vacila”.