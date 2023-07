Yan le “reveló” a Juli las intenciones de Mai y Guajira en ‘Desafío The Box’

En el día 59 del ‘Desafío The Box’ el norte de cada uno de los participantes que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas es garantizar su estancia una semana más, pero sobre todo un puesto en la semifinal.

En Alpha quedan cuatro participantes, mientras que en Beta seis. Ante esta situación Mai y Guajira han buscado la forma de convencer a Yan para votar, en el caso de que haya elección, por Sara o Juli, para que estas se enfrenten a Aleja.

Las participantes han dilucidado sobre los diversos escenarios que se pudieran presentar y tienen claro que Rapelo no votaría por Juli, por lo que es prioritario convencer a Yan, ya que la complejidad empieza a decir presente en la Ciudad de Las Cajas. Una nueva conversación con el participante este le preguntó si ellas se sentían mas aliviadas con la salida de la Flaca, al ser la reciente eliminada, a lo que estas contestaron que un poco.

“Yo prefiero estar en una semifinal con Sara, porque yo sé que no va a rendir, yo la dejaría pasar”

Insistieron en que piense su voto bien, y que este vaya dirigido a Juli, le presentaron las probabilidades, pero Yan aseveró que quisiera adelantar una competencia con Sensei. La conversación culmino con Mai pidiéndole a Yan que no repitiera nada de lo que hablaron, a lo que Yan contestó que eso lo ofendía. Minutos más tarde Yan hizo lo propio y de una manera indirecta le advirtió a Juli sobre lo que se está fraguando en la casa azul.

“Yo le voy a decir algo que puede que sea verdad o mentira, no le voy a decir si es verdad o mentira, pero ¿usted qué pensaría si estuvieran pensando en usted?”

Como era de esperarse la capitana de Beta le respondió de manera directa, sin tapujo y sin miedo a que sí se enfrentaría a la que sea en el box negro.

“Si están pensando en mí yo voy a muerte, también daría mi argumento, yo estoy consciente de que también he demostrado bastante en todo esto, les callé la boca, no se bajó la bandera, seguimos acá, pero en caso tal de que todos voten por mí y me pongan el chaleco y voy a una muerte más”

— Juli