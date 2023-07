“Quisiera que me protegieran a mi”: participante no se quedó callada en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de diferencias.

Para nadie es un secreto que el actor Juan Pablo Barragán se ha convertido en la sensación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pues con su espontaneidad y sobre todo ganas de ayudar a hacer las cosas ha calado en el corazón de los demás participantes, al punto que quieran trabajar con él por su buena energía.

En el reciente reto de campo la actriz venezolana Marianela González, la actriz Juliana Galvis, el actor Juan Pablo Barragán, el musico Diego Saénz, el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, el actor Álvaro Bayona, la actriz Martha Isabel Bolaños, la locutora Natalia Sanint y la actriz Daniela Tapia tenían una oportunidad para poder quitarse el delantal negro.

Al conocer de la boca de los chefs Nicolas de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch cuál sería la preparación del día y la manera en la que trabajarían de inmediato algunos se acercaron para formar tríos con la más experta de ellos, que no es otra que Marianela González.

Pero esta ya había decidido compartir reto con Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán, lo que desató la reacción de Daniela Tapia, ya que entre ellas formaban uno de los grupos de la competencia que han denominado “Spicy Girls”, el cual es un equipo que ha tenido una formula ganadora en la mayoría de los retos en los que se unen.

“Yo quisiera que me protegieran a m, como están protegiendo a Barragán. Hasta este punto no sé si decir que será que ya no soy parte de las Spicy”

— Daniela Tapia