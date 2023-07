“Lo que sube como palmera cae como coco”: tildan a Jessi Uribe de presumido por su actitud en uno de sus videos

Jessi Uribe es hoy por hoy uno de los cantantes de música popular más reconocidos y escuchados en toda Colombia, el bumangués que empezó su carrera siendo concursante de programa de ‘A Otro Nivel’, es considerado uno de los referentes del género y uno de los más exitosos.

Pero pese a que su carrera podría ser catalogada como envidiable por muchos, lo cierto es que la fama también le ha traído cientos de detractores, quienes no se pierden ninguno de los detalles de artista y por supuesto de su matrimonio con la también cantante Paola Jara. Cabe mencionar que ambos artistas han tenido que enfrentarse a las bulas y los malos comentarios sobre su romance, pues es bien sabido que Jessi fue señalado de serle infiel a Sandra Barrios, su exesposa y madre de sus hijos, con la intérprete de ‘Mala Mujer’.

Sin embargo, cabe mencionar, que el santandereano hizo referencia a estos rumores en medio de una entrevista con la revista Vea, en la que afirmó que las especulaciones sobre una infidelidad fueron falsas, pues nunca estuvo con Sandra y Paola al mismo tiempo: “Un día le dije a mi pasado: no doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento. Ya no estaba enamorado. Es normal que las relaciones se acaben. Sin tener que abandonar lo mío, o sea mis hijos, quería una oportunidad para ser feliz y terminé esa relación. La gente dice que estuve con las dos al tiempo, ¡falso! Nunca estuve con Paola y Sandra a la vez”, contó el cantante.

Entre tanto, Sandra también declaró acerca de lo sucedido en diálogo con el programa ‘Lo Sé Todo’ donde contó que en alguna oportunidad descubrió varios mensajes entre los dos intérpretes musicales: “Yo sospechaba, así que le revisé el celular y encuentro un mensaje de ella donde le decía que si ya casi iba a ser el patrón, entre otros mensajes donde la mamá le decía mijo aléjese de la tentación. Jessi le decía a su mamá que no sabía qué hacer porque estaba muy enamorado de Paola, que quería estar todo el tiempo con ella, así que Sandra tendrá que entender, yo no voy a abandonar a mis hijos”, reveló.

La vida del cantante ha estado en boca de todo el mundo y aunque esto le ha sumado popularidad, también le ha traído varios dolores de cabeza. Y es que debido a que es una figura publica en varias, es sabido que muchas veces tienen que comportarse de cierta manera frente al público porque es parte de su trabajo. No obstante, en uno de los videos más recientes que Jessi compartió en sus redes sociales se le ha criticado ampliamente por su forma de ser en frente de sus seguidores.

En el clip se ve cuando el cantante de ‘Dulce Pecado’ camina entre varias personas, pero mantiene su cara viendo hacia el piso, un gesto que para muchos fue catalogado como grosero y antipático por parte del compositor.