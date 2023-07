Elizabeth Loaiza es criticada por apoyar a Mauro Bastidas cuando dijo que la comunidad LGBTI motivaría el diluvio

Mauricio Bastidas es un actor y músico colombiano a quien la mayoría de los seguidores recuerda por su participación en producciones como Tres Milagros y Amor sincero. El artista que se hizo tendencia luego de que sobreviviera a un impacto de bala en su rostro luego de un intento de robo ha vuelto a ser el centro de atención luego de que expresara su opinión sobre la comunidad LGBTI.

Aprovechando el gran auge que tuvo el evento del Pride, donde se celebra el orgullo de la comunidad LGBTI y en el que muchas de las personas que hacen parte de dicha comunidad salieron a las calles en distintas ciudades para festejar este día, varios famosos no estuvieron de acuerdo con algunas de las manifestaciones. Uno de los artistas que más captó la atención fue Bastidas, el actor recientemente publicó un video en su cuenta de Instagram donde habló sobre lo qué piensa de esta comunidad.

Mauro Bastidas no necesitó nombrar a la comunidad LGBTI en su mensaje, pues en el video lo dejó de manera más que explicita al salir con un arcoíris a un lado al que señaló como el “pacto de Dios con el hombre después del diluvio”, y al otro extremo la bandera de la diversidad asegurando que fue el “motivo del diluvio”, mientras sonaba de fondo el tema ‘Juntos Venceremos’ de Danny Berrios.

“Los amamos, así como son y los aceptamos con amor, pero no pretendan que creamos que la humanidad estuvo errada siempre y que ustedes con sus ideologías de ahora vienen a ser los salvadores de la humanidad, así no es. Dios no se equivoca y la naturaleza menos, aceptemos la realidad, su ADN dice q usted es hombre o mujer y no da resultados a medias. Los amamos 🤗❤️🙏🏼”, escribió Mauro Bastidas.

Elizabeth Loaiza apoyó a Mauricio Bastidas sobre las polémicas declaraciones hacia la comunidad LGBTI

La modelo desató una gran controversia luego de que se sumara a las declaraciones del actor, donde calificaba a la comunidad LGBTI como “una ideología”, que intentaba posicionarse a la fuerza en la sociedad. Pese a que el mensaje del cantante también aseguró que amaba a las personas de esta comunidad, la descripción del video se prestó para varios comentarios sugestivos.

“Los amamos así como son y los aceptamos con amor pero no pretendan que creamos que la humanidad estuvo herrada siempre y que ustedes con sus ideologías de ahora vienen a ser los salvadores de la humanidad, así no es. Dios no se equivoca y la naturaleza menos, aceptemos la realidad, su ADN dice q usted es hombre o mujer y no da resultados a medias”, fueron las palabras del artista.

Así pues, entre los cientos de mensajes, se destacó el de Elizabeth Loaiza en el que la modelo colocó varios emojis de aplausos, por lo que dio a entender que estaba de acuerdo con Bastidas.

Posteriormente, y gracias a que el video del actor se hizo viral, Bastidas tuvo que hacer otro en el que terminaba de defenderse de aquellos que lo criticaban. Fue precisamente en este segundo video que la modelo volvió a mostrar su respaldo al actor, y escribió: “Totalmente de acuerdo en que no deben adoctrinar a nuestros hijos”. El cual no fue bien recibido por muchos que le respondieron dejándole emojis de payaso.