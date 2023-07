Actor Mauro Bastidas genera polémica por mensaje sobre comunidad LGBTI

Mauro Bastidas no necesitó nombrar a la comunidad LGBTI en su mensaje, pues en el video lo dejó de manera más que explicita al salir con un arcoíris a un lado al que señaló como el “pacto de Dios con el hombre después del diluvio”, y al otro extremo la bandera de la diversidad asegurando que fue el “motivo del diluvio”, mientras sonaba de fondo el tema ‘Juntos Venceremos’ de Danny Berrios.

Sin embargo, además de lo que el actor y también cantante pronuncia y muestra en el video también llegaron unas palabras que acompañaron la publicación que reafirmaron lo dicho en el audiovisual.

“Los amamos, así como son y los aceptamos con amor, pero no pretendan que creamos que la humanidad estuvo errada siempre y que ustedes con sus ideologías de ahora vienen a ser los salvadores de la humanidad, así no es. Dios no se equivoca y la naturaleza menos, aceptemos la realidad, su ADN dice q usted es hombre o mujer y no da resultados a medias. Los amamos 🤗❤️🙏🏼”, escribió Mauro Bastidas.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, y hay quienes cuestionaron sus palabras aseverando que no había necesidad de tal cosa, por lo que le cuestionaron si lo que quería era hacer polémica.

“Jamás pensé que escucharía esto de Mauro, así que sin decir más nada y ya que no comparto lo dicho en este video te dejaré de seguir” y “No veo la necesidad de expresar esto en un video, ¿generar polémica y ya? Ok es tu pensar, pero hacerlo así publico solo es para generar controversia más no conciencia”, son algunas de las respuestas que destacan.

Ante los continuos comentarios el actor de ‘Tres Milagros’ decidió responder de manera directa a quienes según su juicio tergiversaron sus palabras. “No voy a responder a resentidos ni gente q no sabe contextualizar. O hablan objetivamente o bloqueo y punto”.