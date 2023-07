Yan defiende a Sara y Escudero de las intenciones de los demás en ‘Desafío The Box’

Garantizar una semana más, pero sobre todo un puesto en la semifinal del ‘Desafío The Box’ es un norte para los principales de cada uno de los participantes que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas.

Guajira era una de las amenazadas en el ciclo anterior y al ganar una prueba que le permitió a Beta sentenciar le cuestionó a Sara sobre si ella quería o no quedarse en competencia, para entonces ponerle el chaleco a ella.

En ese entonces Sara mostró toda su disposición para seguir dando lo mejor que puede dar en la pista y desvió el chaleco, que finalmente recayó sobre Cifuentes quien fue eliminada en el box negro.

Pero esa conversación quedó en la memoria de la participante, quien ha hecho un vinculo muy cercano con Yan y Escudero, por lo que los tres analizan cada situación que los pone en riesgo, sobre todo en la actual etapa en la que los cupos empiezan a reducirse.

Una conversación entre los tres había dado pie a que estarían atentos a posibles alianzas entre Rapelo y Alpha para perder la prueba y enchalecar a Sara para que compita con Aleja, situación que a Ya le pareció muy injusta, pero tal cosa nunca ocurrió y Beta terminó ganando.

“A mí me parece que están como atacando es mucho, en el sentido de que, como si usted no mereciera estar en la semifinal. Usted tranquila, ¿cuántas veces la enchalecaron y usted volvió? Mire a Escudero cuántas veces y sigue acá. Entonces si mandan el chaleco, tiene que ganar, gana. Vuelve y llega a la semifinal, y si en la semifinal le va bien y pasa a la final, así tenía que ser, se lo ganó por algo, porque se lo merecía, no porque sí. Si estamos acá es porque todavía nos lo merecemos. Eso no lo deciden ellos”

— Yan