Trataron a Sara de lambucia en ‘Desafío The Box’ y así reaccionó

Un desacuerdo en la casa Beta del ‘Desafío The Box’ se vivió luego de la prueba de contacto en el box rojo en el que fueron convocados tres hombres y dos mujeres de cada una de las casas que se mantiene en pie en la Ciudad de Las Cajas.

Beta salió triunfante del box rojo consiguiendo así el triunfo, no solo de la prueba, sino el del mejor equipo del ciclo, la responsabilidad de poner el chaleco de sentencia, librarse del temido castigo e invitar a una mujer de Alpha a disfrutar del premio que ganaron.

Al ser consultados por Andrea Serna dijeron que sería Flaca la privilegiada de ir al ‘Club House’ mientras Alpha cumplía su castigo esposado, pero esa decisión no fue consultada con todos los miembros presentes, por lo que Rapelo no dudó en recriminar el hecho, ya que él quería que Aleja sea la invitada. Es de recordar que ambos tuvieron mucha cercanía en su estancia en la casa morada.

Rapelo al llegar a la casa Beta habló sobre el tema, y de inmediato Guajira aceptó que fue un error no consultar. Agregaron que el cuchicheo entre algunos participantes en cada rincón de la casa molesta entre otras cosas, pero el escenario fue propicio para hablar de un tema como lo es Sara y la comida. Mai empezó poniendo un ejemplo sobre los pescados, y que no llegó a probar ni la mermelada ni el queso crema.

“Agradezcamos que por lo menos tengamos comida” — Yan

“Había dos pechugas, mientras nosotros nos comimos una pechuga en unas pastas, Sara se comió una pechuga sola. Pudimos haber hecho más, yo entiendo que a ella no le gusta la carne, que tal vez come las cosas fit, pero a mí también me gustan las cosas fit” — Guajira

Ante esto Sara, quien llevaba rato pidiendo la palabra ante los continuos ataques, precisó que a ella la carne la pone mal del estomago mientras que a los demás sí les gusta, y que debido a ello pide que piensen en el otro para saber qué puede comer y qué no.

“Yo me voy por lo que veo que menos consumen. Los panes ni siquiera los toco porque sé que aman el sándwich, me voy por avena o cosas que menos consumen. Si se acaba algo no me importa, yo como otra cosa. Es eso de querer buscarle problema a todos” — Sara

Juli tuvo que intervenir e indicó que había que saber decir las cosas para que estas no se conviertan en lidiosas.