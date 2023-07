Sofia Petro usa filtro de tendencia en Tiktok y la compararon con su papá

Sofía Petro es la hija mayor que tiene el actual presidente Gustavo Petro con la primera dama Verónica Alcocer, y como una joven activa en redes sociales, ha usado dichas plataformas no solo para ayudar en campañas pasadas a la candidatura de su padre, sino que también las usa para el ocio de una joven de su edad.

Lea también: “Qué acento tan sabroso”: Desempolvaron la famosa sección ‘Secretos’ de Sofía Vergara en Noticias Caracol

En la última semana, ha sido tendencia en Tiktok un filtro donde le muestra a los usuarios de esta plataforma cómo se ven actualmente, a cómo se verían teniendo 70 años de edad, y por supuesto Sofía quiso participar de este nuevo filtro, pero lo que muchos no se esperaban eran los resultados que tendría al ver a la hija del primer mandatario a dicha edad.

Lea también: Estas son las fantasías por cumplir de Esperanza Gómez

En la descripción del video, Sofía comentó “Me parezco mucho a alguien (y no es a mi mamá de momento) ay dios mío! Pero me da intriga y quiero apreciar mis rizos blancos cuando lleguen”, a lo que los seguidores de Sofía no dudaron en ratificar el gran parecido que tendría con su padre Gustavo Petro. Sin embargo, hubo personas que pensaron distinto y la llegaron a comparar con Margarita Rosa de Francisco, quien ha apoyado la candidatura y actual cargo de su padre.

Lea también: “Me hicieron sentir que era mi culpa”: Camilo Sánchez señala a doctores que lo diagnosticaron de niño

“Eres tu papá con los ojos de tu mamá”, “Serás Margarita Rosa de Francisco”, “Eres tu pa con ojitos verdes”, fueron algunos de los comentarios que recibió Sofía en su video.