“Me hicieron sentir que era mi culpa”: Camilo Sánchez señala a doctores que lo diagnosticaron de niño

Camilo Sánchez, comediante colombiano conocido por su criticado programa ‘FuckNews’, tiene una característica llamativa y es su enfermedad: el Tourette. Dicha enfermedad lo obliga a hacer movimientos repetitivos y, como lo ha dicho él mismo, le ha traído mucha plata.

Lea también: “No demuestres que te duele”: ex de Jim Velásquez reaccionó a matrimonio con Alina Lozano

Ahora mismo, Camilo Sánchez cuenta con mucho reconocimiento, ha participado en ‘Sábados Felices’, programas como ‘Con ánimo de ofender’ y ha estado en muchas entrevistas reconocidas como Juanpis González.

Sin embargo, su vida no siempre fue fácil ni reconocida, pues cuando era pequeño sufrió mucho bullying en el colegio y el cerraron muchas puertas en la cara.

Camilo Sánchez fue diagnosticado de tourette a los 18 años

Ahora, la enfermedad del Tourette tiene mucha más visibilidad, pero cuando tenía 7 años, los doctores lo hacían sentir culpable de sus tics:

“A los 7 años me empezó la enfermedad, pero no fue hasta los 18 que me diagnosticaron. Fue horrible porque decían que era una maña y yo ahí tengo un raye con el sistema de salud colombiano porque me hicieron creer que era mi culpa. Yo iba al doctor con mi mamá y me veían y me decían que era una maña, que lo hacía por llamar la atención y crecí pensando que era mi culpa, yo decía, ‘si es maña yo puedo quedarme quieto, pero no sé por qué no se me da la gana’”, afirmó el comediante.

Lea también: No se resistió: a Carolina Cruz se le pegó la maña de su novio Jamil y sorprendió a sus seguidores

Asegura que fue a los 18 años cuando su mamá se puso de mal genio y no lo quiso sacar del hospital hasta que le dieran un diagnóstico de lo que realmente tenía.

Fue cuando más de cuatro doctores, analizando su caso, dieron con el chiste: “tiene tourette”. Muchos de ellos conocían la enfermedad, pero jamas habían visto una persona con dicha enfermedad.